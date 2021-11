Antonio López sobre Carmen Laffón: “Vamos a notar bastante su ausencia”

Cultura

Conocí a Carmen Laffón cuando éramos estudiantes de Bellas Artes. Vivimos muchas cosas juntos, desde muy jóvenes, tanto en la vida como en la pintura. Porque, en realidad, la pintura es la vida. Nuestras obras han estado juntas en la misma galería durante años, y hemos expuesto juntos en muchísimas muestras colectivas. Carmen y yo hemos tenido mucha relación, y ayer por la mañana me llamó un amigo pintor, yo no sabía nada. Era una gran pintora, y yo he sentido enormemente su fallecimiento, porque la quería muchísimo. Tenía mucho talento, una gran forma de trabajar y su obra pictórica mostraba un mensaje precioso, un trasfondo lleno de luz.

El pintor Antonio Lopez en la puerta del Sol de Madrid FOTO: David Jar La Razon

Carmen era muy andaluza, muy sevillana. Era capaz de ofrecer algo muy personal a través de su pintura, algo muy bonito para los espectadores que la admiraban. Tenía mucho encanto. Existen pintores que son muy buenos, pero muy oscuros. Sin embargo Carmen era muy clara. Muy luminosa. Ha vivido siempre de la pintura y ha sido estimadísima por todos, y creo que seguirá siéndolo. Una artista sumamente querida, en Andalucía y en España. A lo mejor tenía que haber sido más reconocida, no lo sé, pero pese a ello yo creo que ha sido muy amada y la gente va a sentir mucho su pérdida. Vamos a notar bastante su ausencia. De joven era preciosa, muy guapa, lo que también tiene su importancia. No me creo que se haya ido, parece mentira. Era una persona que parecía que no se iba a morir nunca. Pero la vida es así, la gente se va y, Carmen, te he sentido muchísimo.