Valerie Solanas, la “exterminadora de hombres” que disparó tres veces a Andy Warhol

Valerie Solanas fue la gran inadaptada dentro del mundo de los inadaptados. Era demasiado extrema para los más radicales, y su carácter hizo especular que sufría de esquizofrenia. Fue la autora de “Manifiesto SCUM”, en la que alentaba a la destrucción total del sexo masculino, pues las siglas SCUM significan “Society to cut up men”, lo que en español significaría “Organización para el exterminio del hombre”. Pero, más que ser conocida como una drástica activista, Solanas ha pasado a la historia como “la mujer que disparó tres veces a Andy Warhol”.

“Cuando oí los disparos, deduje que alguien nos estaba disparando a través de las ventanas. Caí al suelo. Escuché a Andy gritar: ‘¡Oh no, oh no, Valerie!’. Y pensé: ‘Dios mío, han debido de disparar a esa chica con la que estaba hablando’. Lo siguiente que recuerdo fue mirar hacia arriba y ver a esta mujer de pie, apuntándome con una pistola. Llevaba pantalones, una chaqueta y el pelo suelto. Afortunadamente tenía mala puntería”. Estas palabras las relata Jean Stein, escritora y compañera de Warhol, en “Eddie”, así como apunta que “Andy y yo solíamos decir que habíamos sido las primeras víctimas del feminismo”.

Todo comenzó por la iniciativa de Solanas de acercarse a Warhol para pedirle que produjera su obra “Up your ass” (”Que te den por el culo”), en la que narraba la historia de una prostituta hundida en la pobreza que odia a los hombres. Un guión teatral que, además, tenía dos versiones: la que la mujer asesina al hombre, y la que una madre estrangula a su hijo. El artista rechazó la propuesta al parecerle algo bastante obsceno, y cuando ella le pidió de vuelta el manuscrito él se disculpó diciéndole que lo había perdido en La Fábrica, como le llamaba a su estudio. A cambio, le contrata como actriz para un papel secundario en dos cintas, lo que parece calmar la situación.

No obstante, la locura e intransigencia de Solanas le llevaron a planificar el acto más horrible: planeó el asesinato de dos personas, y no paró hasta reunir una cantidad para hacerse con un revólver. Fue el 3 de junio de 1968 cuando fue a por uno de sus objetivos: Andy Warhol. Se encuentran en el ascensor de la sede de La Fábrica, y Solanas no duda en propinarle tres disparos: los dos primeros fallan y el tercero le da en el pecho. En cuestión de segundos, ella desapareció, y Warhol se debatía entre la vida y la muerte, trasladándose rápidamente al hospital, donde le salvaron la vida en el quirófano. El artista moriría casi 20 años después de un infarto.

Horas después de aquella misma jornada, Solanas se entregó en la comisaría y se declaró culpable del intento de asesinato. Cumplió un año de encierro a espera del juicio, y después fue condenada a tres años de cárcel, una pena que fue reducida tras una evaluación psicológica. De hecho, la falta de arrepentimiento de Solanas -que se negó a contar con abogado- ante lo ocurrido, hizo que el juez le enviase al Hospital Psiquiátrico de Bellevue para hacerle un seguimiento, donde estuvo hasta que comenzó el juicio.