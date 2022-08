Grimanesa Amorós presenta en Bilbao, una instalación de escultura de luz monumental

Es una escultura con la que parte de la importancia de la luz, para mejorar el estado de ánimo y salud mental de las personas según la artista norteamericana de origen peruano.

“La creación de esculturas inmersivas de gran escala requiere comprender cómo nuestro entorno afecta a nuestro estado de ánimo y bienestar”, afirma la artista. “Mi escultura de luz SCIENTIA, para un lugar específico, envolverá a los visitantes en un diálogo con la arquitectura y la comunidad circundantes, fomentando momentos de autorreflexión y realización personal, mientras crea simultáneamente una conexión a través del uso de la luz”, añade.

El nombre del proyecto, SCIENTIA, es una palabra latina que significa conocimiento, experiencia y pericia. La palabra implica una actividad socialmente interactiva; la búsqueda y el intercambio de sabiduría. Esta obra de arte explorará la conexión humana utilizando nuestra comprensión básica del mundo: fuego, agua, tierra y luz. A través de esta inmersión primordial, SCIENTIA proporciona un medio para acceder a nuestro ser emocional que nutre el bienestar y promueve el compromiso comunitario”.

La obra de Grimanesa Amorós en el Azkuna Zentroa Alhóndiga de Bilbao FOTO: Grimanesa Amorós

Hasta el 31 de agosto, se podrá visitar esta obra que forma parte del programa artístico de “The Wellbeing Summit for Social Change”.

A menudo Amorós es invitada como ponente principal en museos, fundaciones y universidades, donde sus conferencias empoderan a las mujeres jóvenes, atrayendo a futuros artistas, estudiantes y profesores que trabajan en arquitectura, ciencia y tecnología. Amorós ha expuesto en Estados Unidos, Europa, Asia, Oriente Medio y América Latina. Ha sido ponente invitada en TEDGlobal, ha recibido la beca de investigación del “NEA Visual Arts Grants Fellowships” y tiene la distinción de formar parte del “Art In Embassies Program of the U.S.” (Programa Arte en las Embajadas de Estados Unidos) y de la beca “Civita Institute NE Chapter Fellowship Grant”. Su obra se ha expuesto en numerosos museos, como el Museo Ludwig, el Museo CAFA, el Museo Katonah y el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Seúl.