El arte intermedia, o el gusto por lo inclasificable, en el Museo Reina Sofía

Definir el arte sería ponerle límites, y ello resulta contradictorio. Pueden existir ciertas categorías en él que ayuden a su estudio, pero la pretensión de encasillar una forma de expresión no lleva a más que a quedarnos ante la punta del iceberg. Por ello, el arte es inmenso, a veces inclasificable, y así lo demuestra “Llámalo de otra manera. Something Else Press Inc.”. Con esta muestra, el Museo Reina Sofía de Madrid arranca su temporada expositiva, y lo hace centrándose en la historia de la editorial que, entre 1963 y 1974, supo darle espacio a creaciones vanguardistas, híbridas y rompedoras. Fue el artista Dick Higgins quien fundó la Something Else Press (SEP), después de que su amigo George Maciunas, miembro de la corriente Fluxus, le diera largas para publicar su libro “Jefferson's Birthday/Postface”. Se trataba de un proyecto que ocupó la mente de Higgins durante más de una década, por lo que la necesidad de darle salida era imperiosa. De ahí nació una editorial que se movió en torno al concepto de “intermedia”, y que ahora, hasta el 22 de enero, muestra su recorrido en la tercera planta del Edificio Sabatini del Reina Sofía.

A través de más de 600 obras y objetos, expuestos en vitrinas y paredes, esta muestra, comisariada por Christian Xatrec y Alice Centamore, se divide en tres secciones. La primera pone ante el espectador la extensa producción editorial que SEP llevó a cabo en aquella época de posguerra, y muestra de forma cronológica los libros publicados, los materiales promocionales y las ediciones especiales. Asimismo, se recoge una representación de “The Big Book”, de Alice Knowles, también artista y pareja de Higgins. Quizá sea una de las obras que mejor ejemplifica el término de intermedia. Higgins definía este concepto como las formas heterogéneas y difíciles de catalogar que tomaban las obras de los artistas de su generación. Unas creaciones que se situaban entre dos medios o más, como podría ser la poesía sonora, que era el intermedium entre el poema y el sonido. Con esto, “The big book” se erigió como la edición más ambiciosa de SEP, y consistía en un libro habitable de casi un metro y medio de ancho por dos y medio de alto. Sus ocho páginas móviles contenían desde una cocina hasta una galería de arte. Un proyecto peculiar y ambicioso, que se representa en las salas del Reina Sofía a través de un vídeo.

Desde el museo, se ha recordado que la editorial se fundó en pleno "giro lingüístico", un momento crucial en las artes de la década de 1960 en el que los artistas empezaron a utilizar el lenguaje y los textos como material de sus propuestas estéticas. "Estos proyectos adoptaron en muchos casos el formato editorial de libros, periódicos o revistas que se oponían explícitamente a las obras de arte minoritarias y habían sido concebidos para su difusión a gran escala". Asimismo, ha reivindicado que el objetivo de la editorial fue aprovechar y asimilar los incipientes experimentos creativos de compositores, bailarines, escritores y artistas de todo tipo "y brindar a su efímera obra el respaldo necesario para proyectarlos hacia el futuro".

El alcance temático

“Podemos hablar de algo, pero no podemos decir ese algo. Es siempre algo más”. Así rezaba el manifiesto de Something Else, que también se recoge en la exposición, y que resulta toda una declaración de intenciones del objetivo de esta editorial. Pero no solo hubo producción de libros, panfletos o revistas, sino que Higgins y Knowles fueron un paso más allá y crearon la Something Else Gallery. En la sala de estar de su casa, instalaron en 1966 una galería vinculada a la editorial, a la que se le presta atención en la segunda parte de esta exposición. Así, daban salida a un dilema: el de dar a conocer todo aquel intermedia que no se podía conocer de otra forma. Pues en la SEP no se cerraban las puertas a nada: la tercera y última parte de la exhibición muestra una serie de títulos que resumen el alcance temático y la variada producción de Something Else Press. Y lo que puedan imaginar se queda corto.

Con esto, destaca la caja de postales con preguntas sarcásticas “Ample food for stupid thought”, de Robert Filliou, así como el tratado musical sobre ciclos de retroalimentación biológicos “Bio-Music”. Experiencias creativas cuyas existencias habrían sido efímeras de no ser por el trabajo de SEP. En definitiva, define Manuel Segade, director del museo, que se trata de “un proyecto muy singular, no solo como exposición, sino como fondo material”, pues no ha “perdido vigencia”, así como marca “una de las definiciones de lo que es el arte contemporáneo”. La exposición quiere contribuir a devolver a la editorial la "posición privilegiada que merece en la historia del arte de posguerra" y a demostrar "la influencia que ejerció el concepto de intermedia de Higgins en las prácticas y en el discurso del arte". Mañana, miércoles 27 de septiembre, se celebra su apertura con un recorrido guiado por parte de los comisarios, así como se realizarán dos performances.