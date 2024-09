La Colección Pérez Simón pone la primera piedra para quedarse en Madrid

El título de la exposición no engaña: «Setenta grandes maestros de la Colección Pérez Simón» y así es. El subterráneo del Ayuntamiento de Madrid se llena de nombres de los llamados importantes: Rubens, el Greco, Murillo, Anton Van Dyck, Canaletto, Goya, Turner, Van Gogh, Paul Cézanne, Pissarro, Gauguin, Monet, Renoir, Sorolla, Ignacio de Zuloaga, Munch, Frida Kahlo, Rothko, Magritte, Picasso, Dalí... Buena nómina la que Juan Antonio Pérez Simón tiene en cartera (más todo lo que no ha traído). En total, setenta piezas (de un total de 4.000 entre pintura, escultura dibujo y manuscritos) que el empresario y coleccionista mexicano trae a Madrid a modo de aperitivo, pues las negociaciones para que termine abriendo sede en Madrid (en la Serrería Belga) van «por buen camino», apuntan desde el Ayuntamiento.

Nacido en Asturias, en 1941, Pérez Simón emigró a México, junto a sus padres, con cinco años. Pero no es hasta 1964 cuando comenzó a formar su conjunto. Fue en un viaje a Europa «que definió mi vínculo intenso e indisoluble con las artes plásticas y me dio norma para su goce», asegura. Entonces dedicó su tiempo y su presupuesto (8 dólares al día) a visitar todos aquellos museos que custodiaban las obras de arte que más admiraba: «Desde mi juventud me sentí atraído por la belleza, por las obras de arte. Como no podía comprarlas, colgaba en mi recámara reproducciones de los cuadros. Satisfacía así mi deseo de disfrutar la forma en que cada artista plasmaba en su lienzo lo sublime, lo poético, lo bello, hasta lo terrible».

Y así, Pérez Simón ha continuado con su búsqueda de la belleza hasta reunir, fruto del esfuerzo a lo largo de estos años, una colección única en el mundo y que ahora pone a disposición de los madrileños de forma temporal hasta que se cierren los detalles de la operación definitiva para desembarcar en la capital de forma permanente (si así se acuerda).

"Retrato de una dama", de Julio Romero de Torres Colección Pérez Simón

Sobre la muestra que ocupará las salas de CentroCentro hasta el 12 de enero cabe destacar el amplio espectro temporal que abarca. «Un verdadero recorrido por la historia del arte», presentan de un recorrido que abre la «Caridad» (1537) de Lucas Cranach, el Viejo, y que culmina nuestro Antonio López con una imagen de la Gran Vía a las 7:30 horas del primero de agosto (pintado entre 2010 y 2015). Entre medias, tres grandes bloques que se inician con los maestros antiguos y los primeros modernos, del Renacimiento europeo hasta finales del siglo XVIII, con una selección de piezas que ofrecen la perspectiva de una cultura común compartida por los 16 artistas aquí representados del arte europeo de la época.

Tras esta sección, el siglo XIX toma el protagonismo. Especialmente las piezas de arte británico, que no solo sobresalen dentro de la Colección de Pérez Simón, sino a nivel mundial, siendo considerado como el fondo privado de arte victoriano más importante fuera de Reino Unido.

Y, para terminar, entran en escena los diversos grupos de artistas europeos que desafían el estado de las artes con posturas contestatarias y un espíritu innovador. Del periodo de las Vanguardias la exposición presenta importantes creaciones de Edvard Munch, Georges Braque, Pablo Picasso o Fernand Léger, entre otros. Más un buen puñado de creadores chinos y japoneses de la actualidad.

SEGUNDO SEMESTRE DE 2025 ►La pregunta era obligada: más allá de la muestra que se acaba de inaugurar, ¿cuándo se confirmará la llegada definitiva de la Colección Pérez Simón a Madrid? Y María Josefa Barrero –coordinadora general de Cultura del Ayuntamiento– confirma las negociaciones, «estamos muy cerca del acuerdo», pero son «pocos» los detalles que, dice, puede aportar. Sí confirma que la Serrería Belga es el lugar escogido por Juan Antonio Pérez Simón para depositar, en algún momento, parte de las 4.000 obras que tiene en su poder. ¿Cuántas? Posiblemente «más de 200», contesta la coordinadora. ¿Cuándo? Resopla, pues los plazos en esto de las negociaciones y de las obras son más bien un acto de fe, aunque, aun así, afirma que se han fijado el «segundo semestre del año que viene» para dar inicio a los trabajos de remodelación del espacio y también «de las calles y plazas adyacentes». Barrero no comenta nada al respecto, pero el rumor en el «hall» del Ayuntamiento es que no solo las piezas de la colección, sino que las propias obras del espacio cultural (y alrededores) también corren a cargo del empresario mexicano. Lo que sí advierten desde el consistorio es que «se está trabajando para que los madrileños puedan disfrutar de todo ello lo antes posible».