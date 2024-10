Elena Gual en el podcast de arte de LA RAZÓN: "Estoy viviendo algo que nunca pensé”

Elena Gual es una artista mallorquina, que se ha formado en la premier league del arte. La Academia de Arte de Florencia, la Central Saint Martins o la Royal Academy de Londres han sido sus escuelas. A sus solo 30 años ha expuesto en galerías internacionales de Nueva York o Londres y tiene actualmente una exposición en Casa de Vacas, en pleno parque del Retiro en Madrid. Pasa por el Podcast de Arte de LA RAZÓN.

Elena, eres una artista muy joven para todo lo que estás consiguiendo ¿Qué retos has enfrentado como artista joven?

Ha sido una carrera muy emocionante y estoy viviendo algo que nunca pensé. He tenido muchos baches, y ha habido cosas muy buenas y otras muy malas de las cuales yo creo que he llegado a salir por tener enfoque. Que es tener claro que quiero ser pintora toda la vida y quiero exponer en diferentes museos, he ido buscando mi propio camino. De todo lo malo sale algo bueno, cuando estudié arte clásico pintábamos con pincel muchas horas, que se convirtieron en varios años de la vida en los que aprendes a pintar como un pintor barroco. Empecé a pintar obras por encargo en Londres, donde funcionan muy bien los retratos. Cuando llegué allí tuve una reacción alérgica a la trementina que se usa para limpiar los pinceles. Entonces yo ya usaba la espátula para mezclar los tonos de pieles y me pareció interesante pintar directamente con ella.

Elena Gual LR

Tus obras se centran en retratos de mujeres que te inspiran, a menudo explorando temas de empoderamiento e identidad. ¿De dónde surge este enfoque y cómo seleccionas a las mujeres que representas en tus pinturas, quiénes son?

Antes de adentrarme en arte hice un viaje a los 18 años junto a mi cámara de fotos y pasé mucho tiempo en la India, donde viví en un orfanato unos 4 meses haciendo trabajo social. Conecté y me hice amiga de muchas de las mujeres de allí a las que les hice fotos que guardo con mucho amor. Fue cuando empecé a pintar con espátula cuando las recuperé y empecé a representarlas.

¿Siempre haces fotos de las mujeres que pintas?

Normalmente si, aunque hay veces que solo quiero mostrar un sentimiento concreto y trabaja solo mi imaginación.

030nac25fot1 LR

¿Qué papel crees que juegan las redes en la promoción de tus obras?

No sé si yo estaría aquí sin mi presencia en redes sociales. Yo creo que tiene muchísima importancia. Mi obra se vitalizó en Instagram y mi primera galería me encontré por esa vía.

Elena Gual LR

¿Cómo influye el contexto sociocultural actual en tu obra, especialmente en lo que concierne a que representes a mujeres y las temáticas de identidad y empoderamiento que exploras?

Cuando empecé a pintar mujeres lo que me pasó fue una llamada de la actualidad, ya que las mujeres estábamos alzando la voz y fue algo muy orgánico. Quise crear esa igualdad pintando a las mujeres de esa misma manera y también reflejar ese apoyo entre nosotras, porque era lo que me llamaba y lo que sentía que estábamos haciendo todas bien y yo quería aportar mi granito de arena en todo ello. Y creo que me he quedado ahí, porque sigue siendo algo muy importante para mí.

Elena Gual es la artista recomendada por Carol Sepúlveda para el video podcast de arte de La Razón, que se puede ver y escuchar en todas las plataformas.

DONDE Exposición ‘Raíces’ Casa de Vacas de Madrid

CUANDO: hasta final de mes.

CUANTO: Entrada gratuita