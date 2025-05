Se exponen las pinturas originales de Bob Dylan en Londres

La genialidad de Bob Dylan va más allá de la música. Es un fenómeno artístico que ha venido perfilando a lo largo de la historia, y con una mano maestra, todos los aspectos que rodean la cultura. Tanto a través de sus canciones como de sus dibujos. Tras el éxito de "A complete unknown", biopic de Dylan que protagoniza Timothée Chalamet, se están conociendo cada vez más detalles quizá no tan conocidos del artista. Y a esto ahora se une una ambiciosa exposición que acogerá Londres: la Galería Halcyon exhibirá pinturas originales de Dylan.

El artista, de 83 años, presentará 97 obras recientes y creadas, apunta el espacio, "con resonancia emocional", incluyendo en ellas todo tipo de personajes, objetos o escenas. Titulada "Point Blank", la muestra se basa en bocetos originales creados por el músico entre 2021 y 2022, en la que representa a personas tocando instrumentos, parejas, deportistas, así como habitaciones o lugares en los que ha pasado tiempo de su vida.

Saxofonista retratado por Bob Dylan Halcyon Gallery

Esta colección, definen desde la galería, "captura la perspectiva íntima de Dylan sobre el mundo, combinando narrativa, memoria y espontaneidad. Al igual que su serie anterior, 'Drawn Blank', estos dibujos fueron pintados con colores vibrantes y pinceladas expresivas". “La idea no era sólo observar la condición humana, sino sumergirme en ella con gran urgencia”, ha definido Dylan, según recorre el espacio expositivo.

"¿Qué dibujaría? Bueno, supongo que empezaría con la máquina de escribir, un crucifijo, una rosa, lápices, cuchillos, alfileres y cajetillas de cigarrillos vacías. Perdería la noción del tiempo por completo. Podrían pasar una o dos horas y parecería solo un minuto. No es que me considerara un gran dibujante, pero sí sentía que ponía orden en el caos que me rodeaba", explica el músico.