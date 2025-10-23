Madrid calculará la tasa de basuras según el número de empadronados en la vivienda

El Ayuntamiento de Madrid introducirá en 2026 para el cómputo de la tasa de basuras el número de empadronados en la vivienda, ha informado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde se ha aprobado el proyecto de ordenanzas fiscales de 2026.

Los nuevos parámetros "aportarán mayor equidad y seguridad jurídica en su cálculo". Por ello, se incorporará la variable del número de empadronados en la vivienda para el cálculo de la tarifa en los inmuebles de uso residencial, "un aspecto que ha resultado de una gran complejidad técnica y que muy pocos ayuntamientos han sido capaces de incluir", ha asegurado Hidalgo.

Gracias a ello, se establecerán tarifas distribuidas en diez tramos, desde una persona empadronada a diez o más, en función del número de empadronados en el inmueble a 1 de enero de 2026.

Una media de 146 euros

Una nueva variable que se incorpora para calcular la cuota de la tasa es la diseñada mediante la suma de una tarifa básica, que pagan todos los inmuebles por la disponibilidad del servicio de recogida y tratamiento de residuos, y una tarifa por generación.

Para el cálculo de la tarifa básica se ha tenido en cuenta el dato del valor catastral individual de cada vivienda o local, mientras que para la de generación, se ha tomado en consideración la cantidad de residuos generados y el porcentaje de calidad de la separación de cada uno de los 131 barrios de la ciudad, aportado por el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

Atendiendo a estos criterios en Madrid, el recibo medio de la tasa de recogida para el año 2026 será de 142,6 euros, prácticamente la misma cuantía que en 2025, con algunas pequeñas variaciones en función del número de personas empadronadas en la vivienda.

El ingreso que se estima por esta nueva tasa se sitúa en torno a los 300 millones de euros dado que el Ayuntamiento no ha incluido el coste de los servicios de limpieza de calles, como sí han hecho otros municipios. "No se han imputado a la tasa más de 340 millones de euros por este servicio ni en 2025 ni en 2026, que, de haberse incluido, habrían duplicado prácticamente las cuotas que tendrían que pagar los madrileños", ha alegado la delegada.

Garajes y trasteros

El número de inmuebles que pagarán la tasa está en torno a 1,7 millones. Como ocurre en 2025, el próximo año no tendrán que hacer efectiva la tasa los garajes y trasteros asociados a una vivienda porque no generan residuos. Tampoco los solares ni los edificios en estado de ruina.

Otra de las novedades incluidas en las ordenanzas es la referida a los garajes de uso industrial, destinados en su totalidad a uso residencial, a los que se les exime del pago de la tasa siempre que el interesado presente una declaración responsable que lo justifique.

El Ayuntamiento de Madrid aplicará además la reducción en la cuota a las familias numerosas, similar a la que existe en el IBI, que tendrá en cuenta el valor catastral de la vivienda y la categoría del título de familia y mantendrá, para todos los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción, una reducción del 100% del pago de la cuota. Estas reducciones, que beneficiarán a más de 38.000 familias, suponen un ahorro de 4,71 millones de euros.

De la misma manera, las viviendas vacías y los locales donde no se desarrolle actividad alguna sólo pagarán la parte correspondiente a la tarifa básica por disponibilidad del servicio pero deberán acreditar anualmente que se mantienen en esta situación. Para el control de las viviendas vacías se contará con la información del padrón municipal.

Y siguiendo el principio de 'quien contamina paga', el sujeto pasivo de la tasa será quien realmente genere el residuo. De este modo, la tasa la deberá abonar el sustituto del contribuyente, que será el propietario de la vivienda o local, quien podrá repercutirla, en su caso, en el inquilino.

Además, en este segundo año de vigencia de la tasa, los contribuyentes podrán acogerse a la modalidad de Pago a la Carta, lo que puede suponerles una reducción en la cuota del 5%, con un límite de 15 euros en el ahorro.