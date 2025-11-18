Así es Avenida, la nueva versión de Taburete que ha hecho doble sold out en la sala El Sol

Avenida no es una banda más. Son cinco jóvenes músicos procedentes de cinco ciudades distintas de España que se conocieron en un colegio mayor de Madrid. Su lema, ‘Acuérdate de Nuestra Historia’, ya augura una trayectoria que merece ser contada. Lo que comenzó como un grupo haciendo versiones de sus temas favoritos, rápidamente escaló hasta convertirse en un verdadero fenómeno viral en redes sociales.

Cartel Sold Out concierto Avenida Avenida

Pero el salto de lo digital a la consagración en vivo ha sido meteórico y, para muchos, inesperado. Con solo tres canciones oficiales publicadas, Avenida ha logrado lo impensable, firmar un doble sold out en la mítica Sala El Sol de Madrid las noches del 9 y 10 de noviembre.

Un doble sold out histórico en El Sol

La Sala El Sol, cuna de algunas de las bandas más grandes del pop y rock español en sus inicios, fue testigo de dos noches que ya forman parte de la historia temprana de Avenida. Ante un público entregado y jovencísimo, la banda demostró que su potencial va mucho más allá de su breve discografía.

El secreto: su potente repertorio inédito

Avenida no solo llenó la sala, sino que mantuvo la energía del público a tope durante más de una hora con nueve canciones completamente nuevas. El público, que coreaba los temas inéditos como si llevaran años en la radio, se rindió a la autenticidad y el carisma de Borja Carrera, Jacobo Lois, Loren Marquina, Nacho Gómez y Pablo Medina.

Concierto Avenida en la Sala El Sol Avenida

Cerca de 750 afortunados pudieron presenciar los que serán recordados como los primeros conciertos masivos de Avenida, confirmando su estatus como la gran promesa del pop español.

El show: covers, temas propios y conexión

El repertorio de las dos noches fue una declaración de intenciones. Los conciertos se inauguraron con ‘Acuérdate’ y culminaron con la aclamadísima ‘Si Te Vas’. La banda demostró que, sin renunciar a las covers que les dieron fama inicial en TikTok, están listos para forjar su propio legado.

En un gesto que reivindica su lugar en la tradición del mejor pop español, Avenida levantó al público con versiones de éxitos como ‘La Mujer de Verde’ o ‘Una Foto en Blanco y Negro’. Además, la banda sorprendió con una icónica versión posirónica de ‘Cayetano’ de Carolina Durante, demostrando una actitud fresca y desenfadada.

La noche contó con invitados como Michael Foster y Simón P Cuevas, que subieron al escenario para acompañar a los protagonistas.

Más allá del escenario: autenticidad y fans Incondicionales

La conexión de Avenida con su público es total y sincera. Se demostró no solo en la intensidad del concierto, sino en los momentos fuera de él:

Interacción Previa: la banda charló y cantó con los primeros fans que esperaban en la cola de la Sala El Sol.

la banda charló y cantó con los primeros fans que esperaban en la cola de la Sala El Sol. Post-Show: justo al bajar del escenario, se dedicaron a saludar y a tomarse fotos con sus seguidores.

Esta cercanía y una actitud que se niega a "acomplejarse de ser como son" es lo que ha cimentado la base de fans de Avenida. El futuro de la banda, que planea lanzar nuevas canciones en los próximos meses, es innegablemente brillante.