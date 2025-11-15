Así ha sido la muerte por estrangulamiento de la cantante y actriz Encarnita Polo: la Policía investiga el suceso en una residencia de Ávila

La cantante y actriz española Encarnita Polofalleció el viernes a los 86 años en la residencia Decanos de Ávila, ciudad donde vivió los últimos años junto a su hija, Raquel Waitzman Polo, "rodeada de cariño". La Policía investiga los hechos sobre su muerte, ya que podría haber sido estrangulada por otro residente en este centro. El presunto agresor es un octogenario que no había mostrado signos de agresividad y que ha sido ingresado en un servicio de psiquiatría tras el ataque. Los agentes están recabando los datos de esta agresión con resultado de muerte.

Encarnita Polo CRISTINA BEJARANO LA RAZÓN

Fue la Policía local quien informó que ocurrió un fallecimiento en la residencia Decanos de Ávila. Su hija confirmó que se trataba de su madre. "Para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único", ha señalado Raquel "con un dolor inmenso" en un comunicado recogido por Europa Press. En el mismo texto recuerda que para muchos fue "una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones".

Duelo en silencio

La hija ha pedido privacidad en estos momentos para poder "vivir el duelo en silencio y en paz", y ha lanzado un mensaje de agradecimiento a todos "quienes la admiraron y siguen recordándola con cariño", y a quienes la acompañan "en este momento tan difícil". Polo nació en el barrio sevillano de Triana e inició su relación con la música desde niña, influenciada por el ambiente flamenco familiar.

En su adolescencia se trasladó con su familia a Barcelona, ciudad donde comenzó a presentarse en salas de fiesta y emisoras locales, lo que marcó el inicio de su carrera profesional. Uno de sus grandes éxitos llegó en 1969 con la publicación de 'Paco, Paco, Paco'. Décadas más tarde el tema recuperó fama mundial tras viralizarse en internet.

Esta pieza terminó convirtiéndose en su sello personal y en uno de los grandes fenómenos musicales españoles de su tiempo. Otros de sus 'singles' más conocidos es 'Pepa Bandera'. En la década de los 60 consolidó su popularidad y se trasladó a Italia para trabajar al lado de figuras de la canción italiana como Claudio Villa o Gigliola Cinquetti. Fue en este país donde debuta en el cine junto a Domenico Modugno en la comedia musical 'Scaramouc'.

En televisión también participó en el famoso programa de TVE 'Pasaporte a Dublín', donde compartió espacio con otros grandes artistas de la época, como Rocío Jurado, Julio Iglesias, Nino Bravo, Massiel o Karina.