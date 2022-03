“Javier Bardem y su mujer”: el otro chiste de Chris Rock criticado “por machista”

La gala de entrega de los Premios Oscar celebrada el pasado domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles no ha pasado desapercibida. Si bien en la historia de los prestigiosos galardones se han registrado momentos y situaciones bastante comentadas, que nada tienen que ver con nominados o premiados, la última ceremonia también nos regaló una escena histórica. La bofetada que propinó Will Smith a Chris Rock después de que éste bromease sobre su esposa ha sido viral alrededor del mundo, ganando este incidente más protagonismo que cualquier premiado de la 94ª edición. Pero no ha sido lo único comentado de la gala, pues también las redes sociales se están haciendo eco de otra broma de Rock, esta vez refiriéndose a Javier Bardem y Penélope Cruz.

Los actores españoles asistieron a la gala de los Oscar al haber sido nominados a Mejor actor y Mejor actriz, por “Being the Ricardos” y “Madres paralelas”. Si bien ninguno se alzó con la estatuilla, sí fueron objeto de uno de los comentarios del humorista, quien se refirió a ellos diciendo: “¿Sabéis quién tiene el trabajo más duro esta noche? Javier Bardem y su mujer están nominados hoy los dos. Si ella pierde, él no puede ganar, Bardem está pidiendo a gritos que gane Will Smith, por Dios”. Una frase que dijo entre risas y aplausos, pero que ahora está siendo criticada en las redes por ser machista.

“Poco se habla de la machirulada de broma que han tenido que encajar Javier Bardem y ‘su mujer’ sobre la que se iba a liar en casa si él ganaba y ella no”, ha comentado un usuario. Mientras que otro critica que “Chris Rock habla de Penélope Cruz como ‘la esposa de Bardem’ y se ríe de Jada por una enfermedad cuyas consecuencias psicológicas solo las conocen ella y su pareja, ahora, el machista es Will Smith por cruzarle la cara”. “Creo que se nos ha pasado de largo el ‘chiste’ machista del presentador diciendo ‘Javier Bardem y su mujer’. Se llama Penélope Cruz, tiene nombre propio y el mismo derecho a ser nombrada”, apostilla otro tuit.

Chris Rock dijo: «Javier Bardem y "Su Mujer" están nominados. Si ella pierde ¡él no puede ganar!».



Nombre: Su.

Apellido: Mujer.



La actriz española Su Mujer estaba nominada a mejor actriz por "Madres paralelas", pero al final ganó La Mujer De Otro por "Los ojos de Tammy Faye". — M. Flóser (@M_Floser) March 28, 2022

Referirse a Penélope Cruz como “la mujer de Javier Bardem” es la muestra de que dan igual los logros, premios o metas que hayamos alcanzado, para el patriarcado siempre seremos “la mujer de”. — Carla♀ (@carlagaleote) March 28, 2022

criticar a Will Smith no significa perdonar las ofensas de Chris Rock. Según yo empezaron no nombrando a Penélope Cruz sino solo como esposa de Bardem y luego atacando a Jada. La comedia discriminadora y machista sigue presente. #Oscar — Fernanda Salazar (@Fer_SalazarM) March 28, 2022

En 15 segundos, un señor invisibilizó a Penélope Cruz llamándola "his wife" y humilló a Jada Pinkett por sufrir alopecia y la noticia hoy es que otro señor arregló el problema a hostias, en una necesidad de demostrar poder y control. ¿Alguien ha pensado en ellas? — Carmen Matas (@Carmen_matas) March 28, 2022

También pasó esto. "Bardem and his wife". Chris Rock, de sa for tu na do.#Oscars pic.twitter.com/CGGb2BX5Zh — Patrizia Aymerich (@Patifini) March 28, 2022

Por cierto, poco se habla de la machirulada de broma que han tenido que encajar Javier Bardem y "su mujer" (sic) sobre la que se iba a liar en casa si él ganaba y ella no. En serio, cuñaos, extinguíos ya. — Guillem Clua (@guillemclua) March 28, 2022