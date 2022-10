Crítica de “El vasco”: Viva el País Vasco, che ★★★☆☆

Director: Jabi Elortegi. Guion: Arantxa Cuesta, Xabi Zabaleta. Intérpretes: Joseba Usabiaga, Itziar Aizpuru, Eduardo Blanco, Inés Efrón, Laura Oliva, Analía Juan. España, 2022. Duración: 100 minutos. Comedia.

Si no quieres chocolate, toma dos tazas. O un par de txakolí, debió pensar el apocado Mikel, protagonista de la nueva película dirigida por Jabi Elortegi, un tipo que vive en Bermeo, País Vasco, y que después de perder a la novia y el trabajo, decide largarse lo más lejos posible, o sea, un pueblo perdido en Argentina, tras aceptar la propuesta de un tío segundo con el que solo tiene contacto por Facebook. Pero lo que encuentra no es lo que en absoluto esperaba. Así, tras hartarse de que siempre llueva en julio (eso sería antes, este verano, ni gota), hasta allá viaja para toparse, no sin sorpresa y tras caerle encima el diluvio universal, con una pequeña Euskadi que habitan hombres y mujeres que nunca han pisado la tierra de sus antepasados pero que la añoran e idealizan con una pasión casi paródica. Y Mikel se enfrenta a otra ración de frontón, de aurresku y de los tópicos que intentaba dejar atrás mientras ayuda a recuperar la memoria (y algo también de la histórica) a una tía abuela que parece no recordar nada de los últimos 60 años y el chico va enamorándose de la joven que la cuida y que intenta que él recupere las ganas de vivir y borre de una vez esa cara de amargado que arrastra. Resumamos: una comedia amable y un punto nostálgica que poco a poco nos conduce a un final presentido desde mediado el metraje con su puntito lacrimógeno incluido. Pero eso, con un buen kalimotxo se arregla.

Lo mejor: es una comedia amable con su punto nostálgico que tampoco pretendía ir más allá

Lo peor: aunque esté en crisis, el protagonista se muestra a veces demasiado «paradito»