Revelan lo que pudo matar a Bruce Lee: consumo excesivo de agua

Bruce Lee, auténtico mito del cine y excelente luchador de artes marciales. El actor, reconocido por su papel en “Operación Dragón” (1973), se fue no obstante demasiado rápido. Falleció el 20 de julio de 1973 en Kowloon Tong (Hong Kong), con tan solo 33 años, y hasta hoy el motivo de su muerte ha sido todo un misterio. Las especulaciones han sido varias, como el caso de Raymond Chow, quien afirmó en una entrevista en 2005 que Lee murió por una reacción alérgica al meprobamato, un ingrediente habitual en los analgésicos. No obstante, también se apuntó por el contrario que falleció a causa de un síndrome de muerte súbita inesperada. Recientemente, se ha apuntado que el motivo reside en un aneurisma, pues la autopsia mostró cómo su cerebro se inflamó masivamente. No obstante, no ha sido hasta ahora que la ciencia parece haber resuelto el misterio de una vez por todas, o al menos así lo afirman en “Clinical Kidney Journal”, donde se ha publicado un artículo en el que indagan en otro motivo de muerte.

Según este informe, realizado por un equipo de investigadores españoles del departamento de Nefrología IIS-Fundación Jiménez Díaz, de la Universidad Autónoma de Madrid, Lee habría fallecido por hiponatremia. Es decir, “la incapacidad del riñón para excretar el exceso de agua mató a Bruce Lee”, apuntan. “El actor tenía múltiples factores de riesgo de hiponatremia que pudieron haber incluido una elevada ingesta crónica de líquidos”, añaden. Por tanto, el imparable Lee muriese por beber demasiada agua debido a factores que aumentan la sed, como es el consumo de marihuana, así como por aquellos aspectos que disminuyen la capacidad de los riñones para excretar líquidos, como podría ser la interferencia de medicamentos recetados o el alcohol.

Bruce Lee FOTO: Archivo La Razon

Apuntan los expertos que “dado que la hiponatremia es frecuente, ya que se encuentra en hasta un 40% de las personas hospitalizadas y puede causar la muerte en personas jóvenes sanas, es necesaria una mayor difusión del concepto de que la ingesta excesiva de agua puede matar. El hecho de que somos el 60% agua no nos protege de las consecuencias potencialmente letales de beber agua a un ritmo más rápido de lo que nuestros riñones pueden excretar. Irónicamente, Lee hizo famosa la cita ‘sé agua, amigo mío’, pero el exceso de agua parece haberlo matado en última instancia”.

Explican los investigadores que “presumimos que Bruce Lee murió a causa de una forma específica de disfunción renal: la incapacidad de excretar suficiente agua para mantener la homeostasis del agua, que es principalmente una función tubular”. Y concluyen especificando que “esto puede provocar hiponatremia, edema cerebral -inflamación del cerebro- y la muerte en cuestión de horas si el consumo excesivo de agua no se corresponde con la excreción de agua en la orina, lo que está en consonancia con la línea de tiempo de la muerte del actor”.