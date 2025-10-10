Una de las actrices de la nueva película de Tron explica de dónde viene su habilidad con las motos: "Me preparo para el apocalipsis"

La actriz británica Jodie Turner-Smith, quien interpreta a la guerrera Athena en la nueva entrega de Disney Tron: Ares, ha explicado en una entrevista con People que su habilidad con las motocicletas no nació del cine, sino de una motivación mucho más extrema: “Estoy intentando adquirir habilidades de supervivencia para cuando, inevitablemente, la sociedad se derrumbe por completo”, declaró.

Turner-Smith, de 39 años, aseguró que el cine le ha permitido entrenarse con armas y vehículos, y que su objetivo es dominar tantos medios de transporte como sea posible. “Necesito saber manejar tantos tipos de vehículos motorizados como sea posible para prepararme para el inminente apocalipsis”, añadió. Su próximo reto: aprender a conducir barcos y helicópteros.

Antes de subirse a las icónicas Light Cycles de la franquicia Tron, Turner-Smith ya tenía el motociclismo en su currículum. Para Tron: Ares, que se estrena el 10 de octubre, se sometió a entrenamiento intensivo con cables y bastón bō junto a Jared Leto y Greta Lee. La actriz describe una de sus escenas favoritas como su “momento Terminator”, en la que emerge de entre los escombros para perseguir a sus enemigos.

Además de disfrutar del entrenamiento físico, Turner-Smith también quiere transmitir estas habilidades a su hija de cinco años, Juno: “Es muy importante que las chicas sepan defenderse… a veces necesitas saber cómo estrangular a alguien con las piernas y dormirlo”, comentó.

La actriz, que también aparece en Un viaje grande, audaz y hermoso, asegura que quiere seguir explorando nuevos géneros: “Quiero hacerlo todo. Quiero hacer un musical. Todavía no he hecho terror”. Y aunque muchos de sus papeles terminan en tragedia, esta vez lo tiene claro: “Solo quiero vivir. Eso es lo que quiero hacer ahora: vivir al final de una película”.