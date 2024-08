La actriz de 'Star Wars', Daisy Ridley, confiesa que padece la enfemedad de Graves

Daisy Ridley saltó a la fama gracias a su papel de Rey en la saga Star Wars, rol que encarnó en 'El despertar de la fuerza', 'Los últimos Jedi' y 'El ascenso de Skywalker'. La actriz ha concedido recientemente una entrevista a Women's Health en la que ha hablado sobre su salud, revelando que padece la enfermedad de Graves.

La enfermedad de Graves es un trastorno del sistema inmunológico que provoca una sobreproducción de hormonas en la tiroides. Después de filmar el thriller de Sam Yates Magpie, Ridley comenzó a padecer síntomas como aumento del ritmo cardíaco, pérdida de peso, agotamiento y temblores en las manos. "Pensé 'bueno, acabo de interpretar un papel realmente estresante', presumiblemente por eso me siento mal", declaró.

Otro síntoma que notó la intérprete es que su carácter había cambiado y tenía una actitud irritable. "Fue gracioso, pensé 'oh, pensaba que estaba enfadada con el mundo'. Pero resulta que todo funciona tan rápido que no puedes relajarte", apuntó. Ridley, que ha sido vegana durante varios años, también eliminó el gluten de su dieta tras el diagnóstico. Aunque admite que no es "superestricta al respecto", el cambio de dieta le hace "sentirse mejor".

La estrella de Star Wars también reveló que ha combinado su tratamiento con saunas de infrarrojos, crioterapia y acupuntura para disminuir los síntomas. "Hago muchas cosas holísticas, pero también entiendo que es un privilegio poder hacer esas cosas", confesó.

El último trabajo de Ridley es 'La joven y el mar', película de Joachim Ronning que llegó a Disney+ el pasado 19 de julio. Próximamente lanzará las películas 'Cleaner', 'Women in the Castle', 'We Bury the Dead' y 'Federico, the imaginary life of Fellini'. Además, retomará su papel de Rey en 'Star Wars: New Jedi Order', dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy.