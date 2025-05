El documental "Seeds" se lleva el Lady Harimaguada de Oro en el Festival de Gran Canaria

El 24º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ha hecho público este sábado su palmarés, un veredicto que ha otorgado la Lady Harimaguada al documental norteamericano "Seeds" de Brittany Shyne. Mientras, la Lady Harimaguada de Plata fue a parar a la turca "One of Those Days When Hemme Dies", así como el premio a la Mejor Interpretación recayó en el protagonista de "Yunan", Georges Khabbaz.

El Premio al Mejor Cortometraje fue concedido a "Audio y el Caimán", mientras que el Premio Banda Aparte que recayó en "Archipelago of Earthen Bones-To Bunya". Por último, se completa el palmarés con los destacados premios del Público y CIMA, que fueron a parar a "Two Women" y "Seeds", respectivamente. Según informa el Ayuntamiento capitalino, el Jurado Oficial, al fallar la Lady Harimaguada de Oro, ha coincidido con el que hace unos meses, en Sundance, concedió el Premio al Mejor Documental a "Seeds".

La cinta dirigida por Brittany Shyne es un particular retrato de las vidas de los agricultores negros y sus observaciones y reflexiones en torno a la propiedad de la tierra, y que logró el favor de los integrantes por unanimidad. En la lectura del palmarés, el jurado señala que "se trata de una película visualmente impactante y profundamente conmovedora que rinde homenaje a generaciones de agricultores negros del Sur de Estados Unidos". "Con su poética cinematografía en blanco y negro y su profundo sentido del lugar, la película narra una historia de resiliencia, herencia y resistencia silenciosa en nuestros días. Una película formalmente rigurosa y audaz, donde el enfoque de la cineasta ofrece ternura y fuerza, convirtiendo este documental en una obra cinematográfica perdurable", argumentaron.

Metáforas, complejidades y retratos

La Lady Harimaguada de Plata fue a parar a la última de las películas vistas en el Festival: la turca "One of Those Days when Hemme Dies", de Murat Fıratoğlu. “Un thriller tranquilo que consigue retratar con un ritmo implacable la frustración que aflige a los trabajadores de las regiones pobres del mundo, utilizando un enfoque cinematográfico en el que la trayectoria física e interior del personaje principal se retrata de una forma inmersiva que permite al espectador compartir su experiencia de resistencia en este brillante debut de Murat Firatoglu”, explicaron.

Y la obra de Ameer Fakher Eldin fue reconocida a través del Premio a la Mejor Interpretación otorgado a su protagonista, Georges Khabbaz, “por su papel principal en Yunan, una película en la que ofrece una actuación contenida pero brillante que encapsula el significado de la película con una fuerza serena y una notable presencia en pantalla”, señalaron.

Fotograma de "One of Those Days When Hemme Dies" Archivo

Destaca asimismo el Premio del Público, el cual recoge la visión del espectador y toma el pulso al cinéfilo. En esta edición, recayó en la canadiense "Two Women", de Chloé Robichaud. Según lo leído, en representación de sus integrantes, “el reconocimiento es para una película que nos invita a reflexionar, a través de una historia íntima, valiente y profundamente humana”. Además, añadieron que “a través de Violette y Florence, la directora nos muestra cómo el placer, la libertad y la ternura pueden ser formas de resistencia. Es cine que toca con sutileza y rebeldía”. En la explicación de su elección no dudaron en afirmar que “además, aplaudimos su altísima calidad cinematográfica. Cada elemento técnico contribuyó a una experiencia estética poderosa y coherente”.

Y, por último, el galardón CIMA, que decide una representación de las socias de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, un reconocimiento a la labor de la mujer en cualquier área de la realización y producción cinematográfica, premió de nuevo el trabajo de Brittany Shyne, según ellas, “una cineasta revelación que ha tenido la paciencia y el compromiso de hacer posible una película cercana, sincera y tierna sin renunciar a las complejidades de la realidad que nos quiere contar”. A la hora de explicar su elección, aseguraron reconocer la película "Seeds" “por mostrarnos un retrato alejado del estereotipo cultural afroamericano. Porque nos ofrece a lo largo de una década la realidad de las familias agricultoras en Estados Unidos. Porque desde el minuto uno, la directora nos ha hecho sentir parte de esta comunidad desde una intimidad reveladora. Porque ha sido capaz de dialogar con sus personajes sin intervenir en ellos y reflejar, además, una conexión intergeneracional. Por su discurso de clase y mostrar de manera contundente el racismo institucional todavía vigente a día de hoy”.