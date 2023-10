Halloween: Esta es la película más terrorífica de 2023

Si eres de los que todavía no le ha cogido el gusto a celebrar Halloween con disfraces y caramelos, quizás quieras intentarlo con un plan alternativo... menos social, pero mucho más terrorífico. Quédate en casa, apaga las luces y disfruta de la película más aterradora de todos los tiempos.

Es cierto que existe y siempre existirá debate acerca de qué título se merece la corona del miedo. Sin embargo, un grupo de investigadores puso en marcha en el año 2020 un experimento con el que están tratando de terminar de una vez por todas el debate. Utilizando criterios científicos, buscan determinar cuál es la película más aterradora que existe.

El nombre del proyecto es "Science of Scare" o "Ciencia del Miedo", y comenzó a iniciativa de Broadband Choices, un portal online dedicado a comparar proveedores de banda ancha, telefonía y televisión en Reino Unido. Cada año, los investigadores reúnen cada año a unos 250 sujetos de prueba y les someten a la “sala de los gritos”, que no es otra cosa que el nombre coloquial con el que denominan a una sala de cine donde proyectan las películas de miedo preseleccionadas para este estudio.

Una vez dentro de la sala, a las “víctimas” se les equipa con monitores de frecuencia cardiaca, para que cada uno de los latidos de sus corazones quede registrado. Después, los investigadores calculan el promedio de latidos por minuto de cada película... y las ordenan de mayor a menor para traernos sus descubrimientos. Sin embargo, este enfoque despertó algunas críticas en la edición del año pasado.

Nuevas mediciones

Algunas personas entendieron que utilizar un sólo factor fisiológico, como es el ritmo cardíaco, privilegiaba a los largometrajes que explotaban el recurso de los sustos repentinos; y jugaba en contra de las películas de desarrollo lento y profundo, que es una estrategia igualmente efectiva para generar miedo en el espectador, pero que no tiene su reflejo en el ritmo cardíaco.

Por lo tanto, este año, los investigadores decidieron incorporar nuevos elementos de estudio a su análisis. El nuevo sistema de puntuación combina tanto la frecuencia cardíaca (medida en latidos por minuto BPM) como la variabilidad del ritmo cardíaco (medida en milisegundos, o m/s). La frecuencia cardíaca (BPM) indica la rapidez con la que late la sangre, lo que refleja la emoción y el miedo como parte del instinto de lucha o huida. Y por otro lado, la variabilidad del ritmo cardíaco (HRV) es la medida que evalúa las fluctuaciones en la frecuencia de los latidos del corazón.

Evidentemente, no es posible proyectar todas las películas de terror que se han creado a lo largo de la historia. Por ese motivo, los organizadores del proyecto hacen una preselección con las películas que se incluyen en las listas de los críticos de cine y en las sugerencias que hacen las comunidades de fanáticos del horror.

Otro matiz que también conviene tener en cuenta es que son muchas películas… y cualquier tribunal pondría problemas si los organizadores del proyecto encerrasen a los participantes del estudio en la sala de los gritos... hasta que viesen todos los largometrajes. Así que las proyecciones se realizan a lo largo de varias semanas… justo a tiempo para tener los resultados el día de Halloween.

¿Cuál es la película más aterradora de todos los tiempos?

Según los nuevos criterios del estudio, Sinister, la película de terror sobrenatural de Scott Derrickson de 2012, volvió a reclamar su título como la película más aterradora jamás realizada; destronando de nuevo a Host, de Rob Savage (2021) que consiguió alcanzar un promedio de 88 pulsaciones por minuto. Una hazaña impresionante, teniendo en cuenta que la frecuencia cardiaca normal de los participantes era de 64 pulsaciones por minuto.

Sin embargo, con los nuevos criterios, que no priorizan tanto los picos de frecuencia cardiaca, sino las fluctuaciones entre ellas, Sinister volvió a reclamar la posición en el ranking que había perdido en el año 2021, cuando Host entró en la liza. En el caso de Sinister, ha logrado combinar de manera magistral los sustos repentinos con una narrativa envolvente y una atmósfera escalofriante, lo que la convierte en imprescindible para los amantes del género de terror.

La película más aterradora de 2023

Este año se añadieron 13 nuevas películas de terror a la edición 2022/2023 de Science of Scare. Y de esas 13, 9 acabaron en la lista de las 50 películas más aterradoras de todos los tiempos. Así, Talk to Me de Danny, Michael Philippou o Smile, se hicieron un hueco en el ranking de las películas más terroríficas de la historia.

Ahora bien, si hay un largometraje al que debemos hacer mención, ese es Skinamarink, que se ha hecho con el título de “la película más aterradora de 2023” y la tercera mejor posicionada en el ranking de todos los años. El debut como director de horror experimental de Kyle Edward Ball alcanzó una puntuación total de miedo de 91, colocándose a unos escasos 4 puntos de Host y a 5 puntos de Sinister, quienes encabezan la lista.