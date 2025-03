Helen Mirren se rebela ante James Bond: nada de mujeres por el "profundo sexismo" de la franquicia

La actriz ha aprovechado la ocasión para confesarse "gran fan" de su compañero, aunque no tanto de su personaje entre 1995 y 2002, Bond. "No era lo suyo", defiende por su representación de las mujeres.

Añadió: " Toda la serie de James Bond no era lo mío . De verdad que no. Nunca me gustó. Nunca me gustó cómo eran las mujeres en James Bond".