Muere el colaborador de Warhol y director de culto Paul Morrissey

Paul Morrissey, uno de los primeros colaboradores de Andy Warhol y la Velvet Underground y director de películas de culto como "Flesh", "Trash" y "Women in Revolt", murió a los 86 años. Su archivista, Michael Chaiken, fue quien confirmó a "The New York Times" que Morrisseyfalleció este lunes en un hospital de Nueva York, tras sufrir un ataque de neumonía.

A Morrissey le definía su personalidad intrigante, convirtiéndose en una pieza clave en el estudio Factory de Warhol. Creó películas de bajo presupuesto que se hicieron icónicas. Trataban sobre drogadictos y estafadores, interpretados por aquel grupo de modelos, socialités, artistas, drag queens y actores transgénero que llegaron a ser conocidos como las "superestrellas" de Warhol.

Entre las obras más conocidas del cineasta se incluyen "Trash" (1970), un largometraje sobre un adicto a la heroína y su novia, protagonizado por las superestrellas de Warhol Joe Dallesandro y Holly Woodlawn ; "Flesh" (1968), protagonizada por Dallesandro como un estafador que trabaja en las calles de Nueva York; y "Women in Revolt" (1971), una versión satírica del movimiento de liberación de la mujer, protagonizada por las figuras de Warhol Candy Darling y Jackie Curtis.

Warhol y Morrisey durante un rodaje Archivo

Morrissey también colaboró ​​con Warhol en películas de culto underground como "Chelsea Girls" (1966), que codirigió, y "Lonesome Cowboys" (1968), que escribió. De 1966 a 1967 fue manager de Velvet Underground y Nico, y colaboró ​​con Warhol en la película "The Velvet Underground y Nico: A Symphony of Sound". Durante esta época, Morrisey también coideó y dio nombre a la serie multimedia de “happenings” de Warhol, "Exploding Plastic Inevitable", que incluía actuaciones de la banda. Ambos creadores se separaron en 1974.

Las verdaderas estrellas

Nacido en 1938 en Manhattan, Morrissey fue criado en la fe católica en Nueva York y asistió a escuelas y universidades católicas antes de unirse al ejército de los EE. UU. En 1960 abrió un cine clandestino en el East Village, donde exhibió sus propios cortometrajes y los primeros trabajos de Brian De Palma. En 1965 conoció a Warhol, quien lo contrató para que se encargara de la publicidad y la realización de películas en la Factory. Generalmente se le atribuye el mérito de aportar estructura narrativa y dirección de "cinéma vérité" a los esfuerzos del colectivo, aunque él dijo que los actores eran las verdaderas estrellas: “Andy y yo realmente tratamos de no dirigir una película en absoluto”, le dijo a "The New York Times" en 1972, “ambos creemos que las estrellas deberían ser el centro de la película”.

Cartel de "Flesh", de Paul Morrissey Archivo

Después de separarse de Warhol, Morrissey continuó haciendo películas, incluida la parodia de Sherlock Holmes de 1978, "El perro de los Baskerville", protagonizada por Dudley Moore y Peter Cook; y Forty Deuce, protagonizada por Kevin Bacon como un joven trabajador sexual, que se mostró en el Festival de Cine de Cannes en 1982. Su última película fue "News From Nowhere" de 2010.