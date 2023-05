La tercera mujer que se lleva la Palma

En el discurso de Jane Fonda, que entregaba la Palma de Oro en esta 76ª edición, había toda una declaración de intenciones: en 1963, la primera vez que pisó Cannes, no concursaba ni una sola cineasta, y en 2023, ha habido siete. Si en 2021 Spike Lee concedía el máximo galardón del festival a «Titane», dos años después su directora, Julia Ducournau, ahora miembro del jurado, parece haberse aliado con Ruben Östlund para que la Palma vuelva a apoyar a una voz femenina. La francesa Justine Triet, directora de la excelente «Anatomía de una caída», subía al escenario del Palais con todo su equipo, no solo para defender su premio sino para cargar contra la política neoliberal de Macron, que, según sus palabras, está asesinando la excepción cultural gala, hiriendo de muerte la posibilidad que nuevas voces, femeninas y masculinas, se unan a la industria del cine. Los que esperaban que Östlund orquestara un palmarés delirante han tenido que comerse sus palabras: tal vez la película de Triet no fuera la mejor de una selección robusta, pero su innegable solidez narrativa, sustentada a partir de una investigación criminal que disecciona a una pareja en estado de disolución, era una estupenda candidata para ganar.

Cierto es que Kaurismäki (que no acudió a la ceremonia) y su maravillosa «Fallen Leaves» tuvieron que conformarse con el Premio del Jurado, pero es difícil discutir el Gran Premio para la perturbadora «The Zone of Interest», en la que Jonathan Glazer, adaptando libremente a Martin Amis, ofrece una rigurosa mirada hacia el Holocausto desde el otro lado del muro de Auschwitz, el de los ejecutores. Más sorprendente fue el premio al mejor director a Tran Ahn Hung por «Le passion de Dodin Bouffant», porque parece la antítesis del cine de Ruben Östlund. Daba la impresión de que, en ese premio, se manifestaba la falta de consenso del jurado, en el que imperaban las caras largas. Si la crítica francesa se posicionó en contra del filme de Tran Ahn Hung, la americana la celebró como la sensible, sensual y acomodada película de prestigio que es, y que tiene un mérito indiscutible: reivindicar el arte de la cocina con una extraordinaria delicadeza. En la pedrea, no podía faltar un premio para «Monster», esta vez para el guion de Yûji Sakamoto: las películas de Hirokazu Kore-eda no pueden irse de vacío del festival de Cannes.

Justo premio para Koji Yakusho, heredero de la modestia gestual de Chishu Ryu, el actor fetiche de Ozu, en la notable «Perfect Days», de Wim Wenders. Él, en su preciso retrato de un hombre reconciliado con la vida, un limpiador de lavabos públicos que, callado y generoso, se columpia en la belleza de las pequeñas rutinas del mundo, es, sin lugar a duda, lo mejor de la película. Más sorprendente, aunque no menos merecido, fue el premio a la mejor actriz para Merve Dizdar, brillante en la turca y muy masculina «About the Dry Grasses», que, no obstante, sonaba a trofeo de consolación para una obra enorme, que tal vez habría merecido mejor suerte en el palmarés.

Palmarés

- Palma de Oro: "Anatomía de una caída", de Justine Triet.

- Gran Premio: "La zona de interés", de Jonathan Glazer.

- Premio a la Mejor Dirección: Tran Anh Hung, por “La Passion de Dodin Bouffant”.

- Premio al Mejor Guion: Yuji Sakamoto, por "Monster" (de Hirokazu Kore-eda).

- Premio del Jurado: "Fallen Leaves", de Aki Kaurismäki.

- Premio a Mejor Actriz: Merve Dizdar, por "Dry Grasses" (de Nuri Bilge Ceylan).

- Premio a Mejor Actor: Kōji Yakusho, por “Perfect Days” (de Wim Wenders).

- Cámara de Oro a la mejor ópera prima: Thien An Pham, por "Inside the yellow cocoon shell".

- Palma de Oro al mejor cortometraje: "27", de Flóra Anna Buda.

- Mención Especial (cortometraje): "Fár", de Gunnur Martinsdóttir Schlüter