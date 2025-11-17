¿Es correcta la expresión "tal cual como es"?

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que la construcción “tal cual como es”, resultado de combinar las expresiones “tal cual es” y “como es”, no es adecuada.

Sin embargo, aparece dicha combinación a veces en la prensa: “Messi repite un golazo, tal cual como lo hizo en el Barcelona”, “Ese día fue tal cual como lo describen” o “El vitral lo harán tal cual como estaba, con todos sus detalles”.

Un uso no apropiado

Con valor modal, “tal cual” se usa con el sentido de “tal y como”, “tal como” o simplemente “como”. Por ello, como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”, no es apropiado utilizar a la vez “tal cual” y “como”.

En consecuencia, en las frases iniciales lo indicado habría sido escribir, por ejemplo, “Messi repite un golazo, tal cual lo hizo en el Barcelona”, “Ese día fue como lo describen” y “El vitral lo harán tal cual estaba, con todos sus detalles”.

De forma invariable

Cabe añadir que lo normal es que se utilice “tal cual” de forma invariable, pero la concordancia en plural también es apropiada si se refiere a una pluralidad: “Procuraban que fuesen tales cuales se ha dicho que eran” o “... fuesen tal cual se ha dicho que eran”.