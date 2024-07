Santiago Segura desvela en 'El Hormiguero' su película más esperada: "El año que viene la ruedo"

'El Hormiguero' ha concluido su temporada número 18 de manera memorable al recibir a uno de los invitados más emblemáticos del programa: Santiago Segura. El reconocido director y actor visitó el plató para presentar su nueva película "Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda", cuyo estreno está previsto para el 18 de julio. La noche estuvo llena de anécdotas, humor y confesiones que hicieron de este episodio un cierre de temporada digno de recordar.

Desde el primer momento, el recibimiento de Santiago Segura fue ensordecedor, reflejando el cariño y la expectativa del público. Pablo Motos comenzó interesándose por la nueva película. Segura compartió algunos entresijos del rodaje, incluyendo una divertida anécdota con un niño que lloraba cada vez que su madre se alejaba. "Descubrí que haciendo sonidos fuertes, como ladridos, lograba calmar al pequeño", explicó entre risas, lo que provocó carcajadas en el plató del programa de Antena 3.

En un tono más personal, Segura habló sobre la dinámica familiar que se ha formado en el set. "A mi mujer no le gusta porque a veces le digo que esta familia es casi mejor que la mía. Están mis dos hijas y luego la mujer que me he puesto, Toni Acosta, me parece una muchacha fabulosa", confesó entre risas. Además, bromeó sobre su papel en la película: "No tengo madre y en la película me he puesto un león".

Pablo Motos no dejó pasar la oportunidad de lanzar una broma sobre la calvicie de Segura. "Y tú, no tienes pelo y en la película te pones a un gato", dijo Motos. Visiblemente molesto, pero con buen humor, Segura replicó: "Te lo digo en serio, ¿me meto contigo y con el Monaguillo que vais a poneros pelo?". Motos negó haber recurrido a tratamientos capilares, y el intercambio culminó en risas y buen ambiente.

Una vez más, Santiago Segura se convirtió en el último invitado de la temporada, una tradición que ya lleva cuatro años. "Ya es un clásico, acabamos siempre contigo y con la película del verano", comentó Motos en medio de la entrevista. Segura, en tono jocoso, reclamó que Motos no hubiera visto aún su nueva película, a lo que el presentador se justificó diciendo que "había visto solo un trocito".

En otro momento la entrevista, también se habló de Antonio Resines, quien participa en la película. Segura contó que Resines "prefería usar su propia ropa en lugar del vestuario del set", mostrando su comodidad y carácter particular. Además, reveló que Resines "suele asistir a los estrenos solo para hacerse la foto y luego se va", una práctica común también entre otras personas del sector como Jesús Bonilla y Enrique Cerezo.

El momento más esperado de la noche llegó cuando Motos preguntó sobre una nueva entrega de "Torrente". Segura confirmó que lleva más de dos años escribiendo el guion de "Torrente 6", que llevará por título "Torrente, presidente". Esta noticia fue recibida con aplausos del público. Motos, preocupado por la posible autocensura, preguntó si Segura mantendría su estilo característico. "Yo no me considero valiente, es lo que he hecho siempre. Se te ocurren paridas, cosas que a la gente le va a hacer risa o le va a chocar", respondió Segura. Añadió que espera que sus hijas sean más mayores para cuando "nos echen de España", provocando una vez más risas entre los asistentes.

Por otra parte, Segura defendió la importancia del humor y la ficción en la cultura española. "Sinceramente sigo pensando que los españoles somos unos cachondos y con mucho sentido del humor", afirmó. Subrayó que es válido que a alguien no le guste algo, pero siempre hay que recordar que es ficción. La entrevista cerró con un tono optimista y festivo, celebrando tanto la trayectoria de Santiago Segura como el éxito de 'El Hormiguero'.