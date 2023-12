La actriz Toni Acosta sale en defensa de su compañero Omar Ayuso tras las críticas por sus físico

El mundo de las redes sociales y de la interpretación se ha convertido en uno por lo que no es de extrañar, en los tiempos que estamos, ver como usuarios opinan al respecto sobre algo o incluso se atreven a decir lo que piensan sobre los aspectos físicos de otras personas. Este es el caso de la actriz Toni Acosta y el actor Omar Ayuso.

La canaria compartió en sus redes sociales unas fotografías divertidas con su amigo y compañero de profesión ya que ambos se encuentran de gira promocionando ‘El sonido de lo oculto’ y cuya obra narra la vida de Julia Martín, una profesora de escritura en la prestigiosa Universidad de Salamanca. Entre libros de Dostoyevski y el frío invierno castellano conoce a Hugo Barroso, un misterioso estudiante que la visita buscando inspiración para su novela. Paradójicamente, será Hugo quien inspire a Julia para que ésta le pida un favor casi inconcebible

Toni Acosta respondiendo a comentarios desafortunados Instagram

‘’Los FOTONES de @omarayuso cuando vamos de gira…’’, escribía Acosta con tres fotos de ambos y causando la opinión innecesaria de dos seguidoras de la actriz. ‘’Por Dios esos pelos son suyos ??!!!!!este chico no tiene amigo@s para que le digan lo del entrecejo ??haber que no lo digo a malas pero ...Toñi si tu te consideras su amiga diselo..perdon pero es que no me lo puedo creer ‘’, escrbiía la usuaria margavenecerano.

’’soy su amiga. Me encanta su entrecejo. Y se escribe "a ver" no "haber" y no lo digo a malas tampoco’’, respondía Acosta.

Toni Acosta volviendo a responder a comentarios desafortunados Instagram

Sin ánimo de faltar al respeto ese chico no conoce unas pinzas para depilarse el entrecejo…’’, escribía otro usuario bajo el nombre de miganrode volviendo a recibir otra respuesta por parte de la actriz: ‘’claro que conoce pinzas. Lleva el entrecejo que le gusta. Tu comentario ES una falta de respeto’’.