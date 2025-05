Crítica de "The Sleeper. El Caravaggio perdido": la obra maestra desconocida ★★ 1/2

En la jerga de los marchantes de arte, un ‘sleeper’ es una obra maestra que duerme el sueño de los justos sin que nadie sepa de su excepcionalidad, esperando a ser despertada de su letargo. He aquí la crónica de ese despertar: de cómo este “Ecce Homo” pasó de valer 1500 euros, con la autoría de un discípulo de José de Ribera como documento nacional de identidad, a cotizarse por 300 millones con el nombre de Caravaggio por bandera.

En el proceso intervienen historiadores del arte, galeristas, marchantes, periodistas a la caza de un ‘scoop’ y, claro, los familiares que heredaron un cuadro que habían cuidado con mimo sin saber que tenían un diamante en bruto. Álvaro Longoria sigue ese proceso entrevistando a todos los implicados, maquillando la investigación a ritmo de thriller, aunque el spoiler, no nos engañemos, está en el título: no hay suspense, por mucho que la duda razonable -¿será o no un auténtico Caravaggio?- forme parte del relato.

Para los que no conocemos las vísceras del mercado del arte, el interés del documental, que tiene más recorrido en plataformas que en salas, y que no puede evitar columpiarse en el formato “cabezas parlantes”, reside en describir toda una trastienda de evaluaciones, negociaciones y pujas que se libran sobre la tela de un cuadro. A título personal, lo más fascinante es escuchar cómo los expertos deciden si una pintura es o no es un Caravaggio por una fuente de luz, por la expresividad de una mano o una boca semiabierta, por un rojo que sangra.

Lo mejor:

Descubrir el modo en que un experto en arte autentifica la autoría de una obra maestra.

Lo peor:

No hay apenas tensión narrativa, y es en exceso convencional en su ejecución.