¿Cuándo se utilizan los paréntesis y cuándo los corchetes? Así lo explica la RAE

Según la Real Academia Española (RAE) existen en el español once signos de puntuación, destinados a organizar un discurso para así facilitar su comprensión. Estos signos son el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los paréntesis, los corchetes, la raya, las comillas, los signos de interrogación y de exclamación y los puntos suspensivos. Cada uno responde a un uso específico, con el fin de señalar el carácter de determinados fragmentos de un texto. No obstante, algunos de ellos suelen causar dudas o confusiones, y ejemplo de ello es el uso de los paréntesis y los corchetes: ¿cuándo se utiliza cada uno correctamente? ¿En qué se diferencian? La RAE lo explica en su página web.

Los paréntesis

La RAE explica que los paréntesis son "un signo ortográfico doble que se usa generalmente, aunque no de manera exclusiva, para insertar en un enunciado una información complementaria o aclaratoria". Ejemplifica la Academia con la siguiente frase: "Lo que no se podía admitir (hablaba Segundo Mainar) era trabajar diez horas al día para los otros".

Los corchetes

Por su parte, si bien los corchetes se utilizan también para insertar informaciones complementarias o aclaratoria en algún enunciado, se escriben de forma diferente a los paréntesis. Si bien estos tienen formas curvas, los corchetes responden al signo rectangular ([ ]), aunque "a veces se emplea la denominación de 'corchetes angulares' para referirse a las antilambdas o diples (< >)", explica la RAE.

Si bien los paréntesis y los corchetes tienen, por tanto, funciones análogas, en el caso de los segundos se utilizan en contextos más específicos. Es decir, es preferible el uso de corchetes, por ejemplo, para delimitar comentarios y otros elementos intercalados. Es decir, para delimitar aquellas informaciones insertadas dentro de pasajes que ya están enmarcados con otros signos dobles, como pueden ser las comillas: "Empezó a exagerar sus andanzas: 'Nací en un pueblecito, pero he recorrido medio mundo [en realidad, no ha salido de Europa]. La preparación del viaje me apasiona tanto como el viaje mismo'".

Asimismo, la RAE explica que "cuando la información aclaratoria o complementaria corresponde al autor, no a quien reproduce la cita, se usan con este mismo fin los paréntesis: "El testigo afirmó: 'Vi que los soldados lo maniataron (serían las ocho o las nueve) y lo metieron a la fuerza en un camión'". Por su parte, también se usan los corchetes para alguna precisión dentro de un enunciado que va entre paréntesis: "Una de las últimas novelas que publicó Galdós (algunos estudiosos consideran su obra 'Fortunata y Jacinta' [1886-1887] la mejor novela española del siglo XIX) fue 'El caballero encantado' (1909)".