'Diccionario panhispánico de dudas': el "brauni" de responder a las infinitas preguntas de 600 millones de hablantes

"Multa renascentur, quae ia cecidere, cadentque quae nunc sunt in honore oucabula, si uolet usus quem penes arbitrium est, et ius et norma". En castellano: "Muchas cosas renacerán de las que han caído, y las que ahora están en honra caerán, si el uso que está dentro del arbitrio, y la ley y la norma, así lo quiere".

Es a este espíritu de la 'Ars poetica' de Horacio al que se abrazan la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asala) para dar una respuesta clara y argumentada a las miles de dudas que plantea el uso del español. "Una obra para 600 millones de personas", presenta Salvador Gutiérrez Ordóñez, responsable de dicha empresa y académico, sobre la ampliación y actualización del 'Diccionario panhispánico de dudas'.

La Real Academia Española (RAE) presenta la segunda edición del Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD) Javier Lizón Agencia EFE

Un remozado en el que sobresalen palabras/recomendaciones como "Brauni", adaptación gráfica de la voz inglesa "brownie"; "espá" en lugar de "spa"; y "yinsen" o "yinsén" para la china "ginseng". Son tres de los nuevos 362 extranjerismos y neologismos adaptados que se incluyen en esta segunda edición que viene a sustituir al de 2005.

Compuesto por más de 7.000 entradas, el 'Diccionario panhispánico de dudas' recoge los cambios observados en los hábitos lingüísticos de los hispanohablantes en las dos últimas décadas, su estructura es discursiva y no necesariamente coincide con las entradas del tradicional diccionario académico.

En cuanto a los extranjerismos, Gutiérrez Ordóñez, recuerda que "no se trata de restringir su uso", sino de señalar si ese uso está justificado o si se considera superfluo y de formular recomendaciones que no siempre arraigan. Como ejemplo de propuesta que ha echado raíce, propone el uso de "acoso escolar" frente a "bullying". En cambio, otras propuestas, como "lobi", en lugar de "lobby", se "resisten más".

El verdadera uso del masculino genérico frente a las estrategias para evitarlo

Así, los académicos aceptan neologismos como "emprendimiento" y "ludificar", pero desaconsejan "emprendeduría"/"emprendedurismo" y "gamificar", de raíz inglesa. "El error de hoy puede ser la norma de mañana, estamos condenados a desdecirnos", explica Elena Hernández, responsable del departamento Español al día de la RAE.

Importante también es la aportación que hace (de nuevo) el 'Diccionario panhispánico de dudas' respecto al uso del masculino genérico frente a las estrategias recientes para evitarlo, que parten "de la premisa de que invisibiliza a la mujer y constituye una manifestación de sexismo lingüístico".

En concreto, Hernández ha mencionado la sustitución del masculino genérico por la secuencia "persona más adjetivo o sustantivo en femenino" ("las personas arquitectas e ingenieras" por "los arquitectos e ingenieros"). La obra señala que estas aposiciones son "innecesarias, artificiosas y antieconómicas frente al uso común asentado del masculino genérico" y, por tanto, desaconsejan su empleo.