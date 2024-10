Un documental sobre Paco de Lucía revisa su legado

El legado de Paco de Lucía ha llegado al South International Series Festival de Cádiz en forma de serie documental "Paco de Lucía. Flamenco Legacy" en la que se pretende celebrar la vida y obra del icónico guitarrista flamenco y conmemorar así también el décimo aniversario de su fallecimiento. El director de la serie documental de seis capítulos, así como de otra miniserie de tres capítulos -ambas se emitirán próximamente en la noche de Canal SUR TV- sobre el cantaor, Antonio Cadenas, explica que el germen de ambos proyectos surgió no solo a raíz de homenajear su figura, sino también por el macroevento flamenco que le dedicaron en Nueva York el pasado mes de febrero.

“La miniserie de tres capítulos ahonda más en lo que supuso ese evento en la ciudad neoyorquina, donde la Gran Manzana acogió a más de 30 artistas nacionales e internacionales, en la ciudad que marcó su trayectoria; mientras que la serie documental de seis capítulos ahonda ya más en su figura a través de testimonios de familiares, compañeros cercanos y numerosos expertos”, señala.

De esta manera, la docuserie repasa, mediante una narración no cronológica, los acontecimientos que forjaron la carrera del guitarrista, desde sus orígenes en Algeciras (Cádiz) hasta su relación con Camarón, pasando por la influencia que recibió de otras músicas y la celebración de su legado flamenco. “Todo ello está contado desde un punto de vista didáctico y riguroso, pero también entretenido y emocionante, no hay que olvidar que, aunque sea un documental, también tiene que entretener, para acercar no solo a especialistas y a neófitos la inigualable música de Paco de Lucía, sino también a distintas personas que solo conozcan el nombre de Paco y quieran saber más sobre él”, apunta el guionista Jorge Decarlini. Preguntado sobre qué es Flamenco Legacy, Cadenas responde que es el legado que dejó Paco de Lucía no solo en el flamenco, sino en la música en general.

“Rompió una serie de barreras que eran muy importantes dentro del propio flamenco, como dejar que la guitarra se convirtiera en la protagonista, que fuera la solista. O cuando se unió con Camarón de la Isla para hacer un dúo flamenco, hasta entonces nadie lo había hecho”, añade. De ahí avanza que la figura De Lucía haya cruzado fronteras internacionales y que su música sea tan importante. “Es capaz de crear una conexión con el público o el espectador increíble, aunque no te guste el flamenco, porque él tocó además todos los palos, la música clásica, el jazz y los fusionó”, incide. En la presentación de la docuserie han estado presentes sus hijos, Curro Sánchez, Lucía Sánchez y Casilda Sánchez, así como su hermano Pepe de Lucía, quien señalaba que este homenaje le hubiera encantado.