El circo «british» ocupa La Abadía

Desde que dos españoles, Isla Aguilar y Miguel Oyarzun, crearon en 2010 el Be Festival en Birmingham, éste se ha consolidado como uno de los festivales de referencia de las propuestas escénicas más innovadoras e interdisciplinares de Europa, dirigido por ellos mismos. Nació con la filosofía de cruzar fronteras culturales, lingüísticas y disciplinares y poniendo un énfasis especial en la colaboración e intercambio de ideas entre público y artistas, ser un laboratorio y un espacio comunitario para la reflexión y el debate, por esto apoya a artistas que buscan nuevas formas de interactuar y conectar con los espectadores.

Con un formato innovador, el festival presenta cada noche al menos cuatro obras de un máximo de 30 minutos, transformándose en una plataforma multidisciplinar de las artes escénicas y plásticas. Su objetivo, acercar al público nuevos lenguajes contemporáneos, propuestas innovadoras en teatro, danza, circo, música y artes visuales. Mientras, un restaurante sirve comidas en grandes mesas comunales y, antes y después de cada obra, se ofrece música en directo, exposiciones y la asistencia a talleres, mesas redondas y coloquios donde debatir ideas y temas de actualidad. En su Feedback-Café se charla de manera informal con los artistas para conocer sus procesos creativos y confrontar distintas visiones.

Con el afán de trasladar esta experiencia a otras ciudades, nació Best of Be Festival, que cada temporada selecciona los tres espectáculos favoritos y se va de gira por Inglaterra y toda Europa. En su sexto año por España, vuelve lo mejor del festival de Birmingham al Teatro de la Abadía con talleres gratuitos y encuentros acompañando las propuestas escénicas. Se compone de tres espectáculos de 30 minutos, con descanso y posterior coloquio entre artistas y público. En 2018, Best of Be Festival celebra los 250 años del nacimiento del circo en Reino Unido, con un programa que explora este arte a través del movimiento, el ilusionismo y la tecnología. Los seleccionados este año son «Take Care of Yourself», Cie.Moost- Marc Oosterhoff (Suiza), sin texto. Un hombre sirve una ronda de chupitos y comienza el desafío. Una mezcla de danza, «performance» y circo por el artista de parkour Marc Oosterhoff, recientemente seleccionado para Tanzfactor. El siguiente espectáculo es «Someone Loves You Drive With Care», de Tom Cassani, Reino Unido, primer premio del Be Festival 2018, en inglés con subtítulos. Objetos de apariencia intimidante cuestionan nuestra construcción colectiva de la verdad y la mentira. Inspirado en las barracas de feria de circo de los EE UU, utiliza técnicas de ilusionismo para reflexionar sobre el engaño y la manipulación. Por último, «Control Freak», de Cie. Kirkas (Francia), premio del público y premio ACT, Be Festival 2018. Caos palpitante y divertido de un espectáculo hilarante que combina ingeniería informática y virtuosismo circense. Con la ayuda de un sistema informático, Kulu Orr controla luces, vídeo y crea música a través de malabares y la colaboración del público.