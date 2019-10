Podría haber sido el best seller de la época, incluso haberse mantenido en el número uno en la taquilla durante semanas consecutivas. Pero no fue así, no por su contenido ni por cuestión de popularidad, sino porque se trata de una novela medieval. Según informa "Live Science", el profesor Nicholas Vincent de la Universidad de Bristol, ha hallado en la Oficina de Registro de Worcester (Inglaterra) la versión perdida de "Le Roman de la Rose", una obra romántica con escenas de sexo que poco distan de la trama que E. L. James presentó en "50 sombras de Grey". Sin embargo, estas páginas eróticas son nuevas, pues en la anterior versión que hasta hoy se conocía la historia aludía más a la que hoy conocemos de "Crepúsculo": la relación entre un cortesano, que pretende cortejar a una mujer, y narrado a través de versos, con un característico romance que, en la época, hizo que se convirtiera en un éxito literario.

"Los fragmentos que examiné no estaban en perfecto estado", explica Marieanne Ailes, medievalista de la Universidad de Bristol que identificó los fragmentos del manuscrito ante la petición de ayuda del profesor Vincent. "La doble hoja que se ha hallado probablemente se usó como carpeta o encuadernación para otros documentos", continúa, "cosa que era muy común en el momento, ya que el pergamino era costoso y duradero". Ante esto, resulta interesante que la parte de la obra que acabó para tal fin fuese la que más escenas eróticas contenía.

Según ha explicado Ailes a la publicación citada, el contenido del pergamino hallado narra, a través de una metáfora, duna escena de un peregrino que se presenta ante un relicario religioso para insinuar un encuentro sexual. Describe su bastón como "rígido y fuerte" y habla de "meterlo en esas zanjas". Además, se describe a sí mismo arrodillado frente a la reliquia "llena de agilidad y vigor, entre los dos pilares, consumidos por el deseo de adorar".

"Le Roman de la Rose", escrito por dos autores en los años 1200 y completado en 1280 en francés medieval, cuenta con una extensión de 22.000 líneas escritas a mano. Este tipo de pergaminos, según Ailes, se utilizaban en varias ocasiones como encuadernación de otros papeles. Ante esto, Ailes ha explicado que la novela "estaba en el centro de una disputa medieval tardía entre intelectuales sobre el estatus de la mujer", motivo por el que, añade, "existe la posibilidad de que estas páginas específicas fueran sacadas de sus encuadernaciones originales y recicladas por alguien que se sintiera ofendido por estas escenas".