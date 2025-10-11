El esperado regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh estaría más cerca de lo que muchos creen

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, una de las bandas más emblemáticas del pop español, podría estar mucho más cerca de lo esperado. Según adelantó el programa ¡D Corazón! de Televisión Española, el reencuentro entre la artista y el grupo donostiarra estaría en marcha y el anuncio oficial podría producirse en cuestión de horas.

El periodista Javier de Hoyos reveló en el mismo espacio que la formación prepara una nueva gira con Montero como vocalista principal, lo que marcaría un nuevo capítulo en la trayectoria del grupo. Según explicó, la información procede de fuentes cercanas al entorno de la banda y apunta a un anuncio inminente que ha elevado la expectación entre los seguidores.

El contexto de este posible regreso llega tras un periodo de cambios internos en el grupo. La salida de Leire Martínez hace aproximadamente un año reavivó las especulaciones sobre el futuro de la banda y abrió la puerta a la posibilidad de una reunión con su vocalista original. A lo largo de los últimos meses, tanto las declaraciones de los miembros de La Oreja de Van Gogh como los mensajes publicados por Amaia Montero en redes sociales han alimentado los rumores sobre un reencuentro.

Montero, que recientemente cumplió 49 años, no se ha pronunciado oficialmente sobre la posibilidad de regresar al grupo, aunque algunos de sus mensajes en redes sociales han sido interpretados por sus seguidores como pistas de un inminente reencuentro. Durante los años en que fue la voz de La Oreja de Van Gogh, la banda alcanzó un notable éxito internacional con discos como Dile al sol, El viaje de Copperpot o Lo que te conté mientras te hacías la dormida. De confirmarse, su regreso supondría la primera colaboración con la formación desde 2007, cuando decidió emprender su carrera en solitario tras más de una década como vocalista principal.

Aunque el equipo del programa insiste en que los detalles aún podrían variar, De Hoyos subrayó que las conversaciones están muy avanzadas. La noticia se suma a otros indicios recientes, como las declaraciones de Cayetana Guillén Cuervo, quien insinuó la posibilidad de que Montero regresara a la banda, o las entrevistas en las que Leire Martínez ha hablado sobre su salida y sus planes en solitario. Todos estos elementos han mantenido a La Oreja de Van Gogh en el centro de la atención mediática en los últimos meses.

Por ahora, ni Amaia Montero ni los miembros actuales del grupo han realizado declaraciones públicas. Sin embargo, las palabras del equipo de ¡D Corazón! han hecho crecer la sensación de que el regreso más esperado del pop español podría hacerse realidad más pronto de lo que muchos imaginan.