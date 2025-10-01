Amaia Montero reaparece sin maquillaje y todos se hacen la misma pregunta

Amaia Montero no es muy dada a actualizar sus redes sociales, pues conoce el revuelo que se genera después con cada interacción. Subir una fotografía a sus perfiles públicos es dar pie a que todos sus fans opinen sobre ella. También los ‘haters’. Es una medida de protección a su autoestima y su salud mental, que en los últimos años ha sido su principal preocupación. Lo ha pasado muy mal y ha trabajado duro para encontrar de nuevo la estabilidad, de ahí que no esté dispuesta a poner en riesgo el esfuerzo empleado. Aun así, acaba de dar de nuevo el paso.

La cantante se encuentra en el ojo del huracán y siendo objeto de un sinfín de especulaciones. Especialmente después de la salida de Leire Martínez de ‘La oreja de Van Gogh’, grupo musical al que podría regresar en breve. Al menos eso es lo que muchos consideran, teniendo en cuenta no solo sus últimos movimientos públicos, sino también la indiscreción de su buena amiga Cayetana Guillén Cuervo, que al dar por cierto los rumores sin confirmación oficial ha sido expulsada de su selecto club de amistades. Un lío que sigue generando ríos de tinta y un sinfín de comentarios entres sus fans, que ella no sabe muy bien cómo esquivar.

Amaia Montero vuelve a brillar con luz propia

La afamada artista que marcó una generación con su talento sobre los escenarios ha reaparecido con el inicio del mes de octubre. Lo hace para dar los buenos días a sus seguidores, con una fotografía que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que en ella aparece con la cara lavada, sin recurrir al maquillaje para cubrir imperfecciones o potenciar sus puntos fuertes. Está recostada plácidamente en un sofá, tranquila y haciendo oídos sordos a lo que se dice y publica sobre ella en los últimos meses.

Como cabría esperar, la instantánea pronto se ha convertido en un fenómeno viral. Y es que son muchos los fans que han dado al corazón de ‘me gusta’, así como los que han dejado un comentario para mostrar su reacción. Así lo han hecho también muchos rostros conocidos de nuestro país, como la cantante Malú, la popular Rosa Benito o las actrices Elena Furiase o Cristina Castaño, que aplauden su valentía. No ha faltado un mensaje de su íntima amiga, Eugenia Martínez de Irujo, que reconoce verla “espectacular”.

Sin embargo, lo que es recurrente en su cuenta personal de Instagram es la misma pregunta que todos se hacen: ¿vuelve con ‘La oreja de Van Gogh’? Aunque ella no ha querido pronunciarse públicamente al respecto y deja abierta la posibilidad a que este paso se dé, sus fans siguen empeñados en saber qué se trae entre manos. Confían en que su regreso a los escenarios está cerca, pero también fantasean con la posibilidad de que la salida de Leire Martínez de la formación vasca no sea una casualidad. La pregunta y el expreso deseo que así sea se puede leer hasta la saciedad. Ella no responde.