Esta es la fecha de estreno del "Frankenstein" de Guillermo del Toro

La cinta, con un reparto liderado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth se estrenará el 24 de octubre y en Netflix el 7 de noviembre

  • Sofía Campos
    Sofía Campos
Creada:
Última actualización:

La película 'Frankenstein' del mexicano Guillermo del Toro y con un reparto encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, se estrenará en "cines seleccionados" el 24 de octubre y en Netflix el 7 de noviembre. Basada en la célebre novela de Mary Shelley, la película competirá por el León de Oro en el próximo festival de Venecia, que se celebrará del 27 de agosto al 6 de septiembre y es uno de los estrenos más esperados del otoño.

El director mexicano, autor de 'El espinazo del diablo' (2001) o de 'El laberinto del fauno' (2006), ha declarado en numerosas ocasiones que 'Frankenstein' es el libro más importante de su vida y ha trabajado durante décadas en su adaptación ideal. En el filme, Oscar Isaac interpreta el icónico papel de Víctor Frankenstein, mientras que Elordi será el monstruo y Mia Goth, Elizabeth Lavenza.

Junto a ellos, completarán el reparto Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen y Christian Convery, con la participación de Charles Dance y Christoph Waltz, según indica Netflix en un comunicado.

