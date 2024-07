Este es el nombre de persona más largo del mundo y tiene 41 letras

Poner nombre a una persona no es una decisión cualquiera. Esta elección condicionará su vida, incluso su personalidad, le dotará de significado e incluso de un motivo para el recuerdo. El nombre nos distingue, nos condiciona, es una parte fundamental de nuestra existencia. Y, como las propias personas, los nombres evolucionan según el contexto en el que se adjudican. Se hablaba durante el mayor boom de "Juego de Tronos" de que no eran pocas las niñas bautizadas como Daenerys, así como también se puso de moda el de Shakira o ahora, gracias a "Los Bridgerton", están aumentando las Carlota. Las tendencias actualmente se sitúan en nombres como Martín, Hugo, Lucía o Julia, los cuales son más reconocibles. No obstante, hay quienes no dejan de sorprender, y en este sentido destaca el nombre de persona más largo del mundo, que tiene 41 letras.

Se trata de un nombre casi impronunciable, y está registrado en el estado mexicano de Coahuila. Incluso podría competir para el Libro de Récrod Guinness: esta persona es un médico veterinario, y se llama Brhadaranyakopanishadvivekachudamani Erreh, nombre inspirado en un poema hindú, según ha publicado el periódico "El Universal". De apellidos Muñoz y Castillo, parte de su nombre significa "hombre puro", y sus amigos le llaman tan solo Brhada. Asimismo, lleva su nombre con tal orgullo que también su hijo se llama de la misma manera.

El descubrimiento de este extraño nombre se produjo con motivo del 150 aniversario de la promulgación de la Ley del Registro Civil en México, celebrado hace unos años. Para esta celebración, se realizó la campaña "Mi nombre es para siempre", iniciativa que quiso concienciar a los padres de Coahuila que elegir un nombre debe ser tarea fácil de pronunciar, escribir y recordar. Además, se descubrió con ello que los más comunes eran María, José, Jesús, Juan, Guadalupe, Luis y Antonio. Así como hallaron otros curiosos casos, como una criatura a la que llamaron México, a otra Cariño, Givenchy, Michael Jordan, Cuauhtémoc Blanco, Madonna, Sofía Loren, Bélgica, Europa, Saturnino, Venus u Holanda.