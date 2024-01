Estos son los 100 discos de vinilo que más se venden: ¿tienes alguno?

En la era de internet y Spotify todavía hay gente que se compra discos de vinilo. Románticos de la música que escuchaban cuando eran jóvenes o curiosos que quieren comprobar cómo se oyen las canciones actuales bajo la aguja de un tocadiscos.

Sobre el papel, el vinilo tenía las de perder frente a los otros formatos para escuchar música: es más grande que el cassette y el CD, se escucha con más ruido y no era más barato. Y, sin embargo, ha resistido mucho mejor el paso del tiempo. Los CD’s acumulan polvo en estanterías esquineras de casa o en los trasteros, y de las cintas de cassette ya no queda ni rastro.

En los últimos años se experimentó un auge en la venta de tocadiscos y de vinilos, al pasar de 140.000 unidades vendidas en 2013 a 1,7 millones en 2022, según datos de Statista. Pocos artículos antiguos han experimentado semejante resurrección. Y estas Navidades las tiendas de música y electrónica siguen teniendo un rincón para este tipo de productos.

Pero, ¿qué discos de vinilo se compran? ¿El cliente prefiere tener un disco de sus grupos y cantantes de toda la vida o prefiere probar con los nuevos? ¿Y qué tipo de música? ¿Pop? ¿Rock? ¿Clásica?

Los discos de vinilo más vendidos

La web especializada Vinyls.es ha hecho el ránking de los vinilos más vendidos en la última década, en el que, como era de esperar, hay mucha presencia del rock de los 70, 80 y 90, pero también cantantes que se han convertido en clásicos algo después, y que tienen un sonido que marida a la perfección con el carraspeo de la aguja al pasar por el disco.

El álbum más vendido en vinilo es Rumours, de Fleetwood Mac, grabado en 1976 por la banda británica y que incluye su myor éxito, “Get on your ways”. Todo un clásico, por tanto.

El segundo puesto lo ocupa Back to Black, de Amy Winehouse, convertido en un mito por la prematura muerte de la cantante. La medalla de bronce es para Pink Floyd y su inmortal The Dark side of the moon.

En los siguientes puestos de la lista sorprende la presencia de una banda sonora, la de la película de 2014 “Guardianes de la Galaxia”, que está acompañada por los grandes discos de las grandes bandas de todos los tiempos. Algunos de ellos tienen más de un álbum en los primeros puestos: The Beatles, Queen, Oasis, Nirvana, David Bowie, Led Zeppelin, Arctic Monkeys, Radiohead o The Rolling Stones.

Entre los artistas de nueva aparición, el único que está en los primeros puestos es Ed Sheram.

Esta es la lista completa de los cien discos de vinilo más vendidos en la última década, según Vinyls.es:

1 RUMOURS – FLEETWOOD MAC

2 BACK TO BLACK – AMY WINEHOUSE

3 THE DARK SIDE OF THE MOON – PINK FLOYD

4 GUARDIANS OF THE GALAXY – AWESOME MIX 1 ORIGINAL SOUNDTRACK

5 THE STONE ROSES – STONE ROSES

6 AM – ARCTIC MONKEYS

7 WHAT’S THE STORY MORNING GLORY – OASIS

8 SGT PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND – BEATLES

9 NEVERMIND – NIRVANA

10 LEGEND – BOB MARLEY & THE WAILERS

11 GREATEST HITS – QUEEN

12 ABBEY ROAD – BEATLES

13 DEFINITELY MAYBE – OASIS

14 DIVIDE – ED SHEERAN

15 BLACKSTAR – DAVID BOWIE

16 UNPLUGGED IN NEW YORK – NIRVANA

17 LEGACY – DAVID BOWIE

18 WHATEVER PEOPLE SAY I AM THAT’S WHAT I’M – ARCTIC MONKEYS

19 FOUR SYMBOLS – LED ZEPPELIN

20 PURPLE RAIN – PRINCE & THE REVOLUTION

21 PULP FICTION – ORIGINAL SOUNDTRACK

22 AS YOU WERE – LIAM GALLAGHER

23 THE QUEEN IS DEAD – SMITHS

24 25 – ADELE

25 HATFUL OF HOLLOW – SMITHS

26 THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST – DAVID BOWIE

27 WISH YOU WERE HERE – PINK FLOYD

28 THE GREATEST SHOWMAN MOTION PICTURE CAST RECORDING

29 APPETITE FOR DESTRUCTION – GUNS N’ ROSES

30 UNKNOWN PLEASURES – JOY DIVISION

31 TRANQUILITY BASE HOTEL & CASINO – ARCTIC MONKEYS

32 GREATEST HITS – FLEETWOOD MAC

33 ROYAL BLOOD – ROYAL BLOOD

34 HOTEL CALIFORNIA – EAGLES

35 HUMAN – RAG’N’BONE MAN

36 THE WALL – PINK FLOYD

37 GREATEST HITS – FOO FIGHTERS

38 X – ED SHEERAN

39 OK COMPUTER – RADIOHEAD

40 A MOON SHAPED POOL – RADIOHEAD

41 ALL OVER THE WORLD – THE VERY BEST OF ELO

42 LED ZEPPELIN – LED ZEPPELIN

43 HUNKY DORY – DAVID BOWIE

44 THE BEATLES – BEATLES

45 GUARDIANS OF THE GALAXY – AWESOME MIX 2 ORIGINAL SOUNDTRACK

46 LED ZEPPELIN 2 – LED ZEPPELIN

47 WHO BUILT THE MOON – NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING

48 LONDON CALLING – CLASH

49 HOT FUSS – KILLERS

50 BACK IN BLACK – AC/DC

51 STAYING AT TAMARA’S – GEORGE EZRA

52 I LIKE IT WHEN YOU SLEEP FOR YOU ARE SO – 1975

53 THE DOORS – DOORS

54 REVOLVER – BEATLES

55 THE BALCONY – CATFISH & THE BOTTLEMEN

56 GOLD – GREATEST HITS ABBA

57 AMERICAN IDIOT – GREEN DAY

58 STRAIGHT OUTTA COMPTON – NWA

59 GREATEST HITS II – QUEEN

60 THE 1975 – 1975

61 THE WAR OF THE WORLDS – JEFF WAYNE

62 RANDOM ACCESS MEMORIES – DAFT PUNK

63 NEVER MIND THE BOLLOCKS – SEX PISTOLS

64 BORN TO DIE – LANA DEL REY

65 A HEAD FULL OF DREAMS – COLDPLAY

66 FAVOURITE WORST NIGHTMARE – ARCTIC MONKEYS

67 21 – ADELE

68 CURRENTS – TAME IMPALA

69 THE RIDE – CATFISH & THE BOTTLEMEN

70 WHY ME WHY NOT – LIAM GALLAGHER

71 CALIFORNICATION – RED HOT CHILI PEPPERS

72 THE KING OF LIMBS – RADIOHEAD

73 PET SOUNDS – BEACH BOYS

74 THRILLER – MICHAEL JACKSON

75 WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO – BILLIE EILISH

76 LET IT BLEED – ROLLING STONES

77 IN UTERO – NIRVANA

78 PARALLEL LINES – BLONDIE

79 GRACE – JEFF BUCKLEY

80 EXILE ON MAIN ST – ROLLING STONES

81 + – ED SHEERAN

82 CHANGESONEBOWIE – DAVID BOWIE

83 THE VERY BEST OF – STONE ROSES

84 URBAN HYMNS – VERVE

85 THE THRILL OF IT ALL – SAM SMITH

86 LUNGS – FLORENCE & THE MACHINE

87 U218 SINGLES – U2

88 NOW THAT’S WHAT I CALL CHRISTMAS – VARIOUS ARTISTS

89 BABY DRIVER – ORIGINAL SOUNDTRACK

90 ALADDIN SANE – DAVID BOWIE

91 THE VELVET UNDERGROUND & NICO – VELVET UNDERGROUND & NICO

92 IN RAINBOWS – RADIOHEAD

93 NOTHING HAS CHANGED – THE VERY BEST OF DAVID BOWIE

94 LED ZEPPELIN 3 – LED ZEPPELIN

95 BAT OUT OF HELL – MEAT LOAF

96 DIVINELY UNINSPIRED TO A HELLISH EXTENT – LEWIS CAPALDI

97 ENTER THE WU-TANG (36 CHAMBERS) – WU-TANG CLAN

98 OUT OF THE BLUE – ELO

99 SIGH NO MORE – MUMFORD & SONS

100 HYBRID THEORY – LINKIN PARK