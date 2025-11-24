El estudio Pangur Animation triunfa con "Carmela"

Estábamos agradecida y necesariamente familiarizados con el tratamiento de la Guerra Civil en el cine, pero no tanto en el universo cinematográfico de la animación. Hasta ahora. Tras el conflicto, Carmela se une a las milicias junto a miles de mujeres. Su lucha es doble: enfrentar al fascismo y defender las libertades ganadas en la Segunda República. En combate, una granada casera le amputa la mano que había usado para sostener sus ideales y su arma en defensa de sus derechos. Este atrayente y estimulado contexto histórico construye las bases narrativas de «Carmela», el sensible corto de animación dirigido por Vicente Mallols y Pangur Animation, el estudio valenciano especializado en animación stop-motion, que acaba de ser galardonado con el Premio Lola Gaos al Mejor Corto de Animación por esta propuesta audiovisual producida en colaboración con Mansalva Films y Foliascope.

El logro llega en un momento de gran impulso para Pangur, ya que Carmela figura como candidata al Goya al Mejor Cortometraje de Animación, lo que confirma su estatus como uno de los trabajos más destacados de la temporada. Además, otro proyecto del estudio relacionado con el simbolismo revolucionario y tierno de las flores en mitad de un clásico barrio portugués y dirigido por Cynthia Levitan, «Pietra», también está entre las candidaturas al Goya, reforzando la presencia de Pangur en la escena nacional. Cabe destacar en términos de subrayado local que, según fuentes, el 25 % de las candidaturas a cortos animados de los Goya 2026 proceden de la Comunidad Valenciana, incluyendo a «Carmela» y «Pietra».

Sensibilidad narrativa

Paralelamente, Pangur Animation ha estrenado recientemente su campaña navideña para Suchard, un anuncio genuinamente esperado por los salones de muchas casas que recupera la tradición y la artesanía. Bajo la dirección de Ogilvy, el spot combina imagen real y animación en stop-motion para evocar la nostalgia familiar con nada menos que 2.900 imágenes hechas a mano. Pangur Animation –cooperativa fundada por profesionales del arte y la comunicación audiovisual– continúa consolidándose como un referente emergente en la animación española. Con su estética artesanal y su sensibilidad narrativa, el estudio no sólo destaca en el ámbito publicitario, sino también en festivales y premios cinematográficos.