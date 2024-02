FundéuRAE: “tapón del Darién”, escritura adecuada

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que la denominación “tapón del Darién”, que se emplea para referirse a la región natural situada entre Colombia y Panamá, se escribe con minúscula en “tapón”.

No obstante, pueden encontrarse en los medios de comunicación frases como las siguientes: “El Tapón del Darién: la peligrosa ruta hacia EE UU”, “Más de medio millón de personas han cruzado este año el Tapón del Darién, más del doble que en 2022” o “Venezolanos y ecuatorianos, los que más han migrado a través del Tapón del Darién en 2023”.

Con el nombre de “tapón del Darién” se conoce comúnmente al territorio localizado en el límite entre Colombia y Panamá que se encuentra en la ruta de muchos migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. Tal como se recoge en obras como “El pequeño Larousse ilustrado”, el nombre propio de esta región no incluye el sustantivo “tapón”; sin embargo, es habitual que se le añada para expresar que allí se interrumpe el tráfico terrestre de la ruta Panamericana. Por tanto, y puesto que esta palabra no forma parte del nombre, sino que es solo descriptiva, no es adecuado escribirla con mayúscula.

Así pues, en los ejemplos iniciales, habría sido más adecuado “El tapón del Darién: la peligrosa ruta hacia EE. UU”., “Más de medio millón de personas han cruzado este año el tapón del Darién, más del doble que en 2022” y “Venezolanos y ecuatorianos, los que más han migrado a través del tapón del Darién en 2023”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.