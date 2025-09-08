La gallega Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía 2025

Miriam Reyes ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía, correspondiente al año 2025, por su obra ‘Con’ (La Bella Varsovia, 2024) a propuesta del jurado reunido hoy. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha elegido su obra ‘Con’ por “ser un poemario que participa de la conversación pública en lo que respecta a las posibilidades de los vínculos. La voz de la autora traza con fuerza y originalidad el territorio de lo mutuo, hasta darle un excepcional sentido cósmico. El compás de la obra se centra en las dimensiones de la relación con el otro. Y lo hace desde una inteligencia lingüística que piensa y conmueve, mientras escribe, desde la desnudez de la conciencia y del cuerpo”.

Asimismo, el jurado ha señalado que Miriam Reyes “ha conseguido una estructura arquitectónica muy sugerente, donde la sonoridad y el ritmo hacen de ‘Con’ un excelente poemario que, siendo agudo conceptual, interpela y desviste todas y cada de nuestras emociones”.

El premio reconoció en su pasada edición a Chus Pato, uniéndose a una amplia lista de galardonadas, entre quienes se encuentran Miren Agur Meabe, Yolanda

Castaño, Aurora Luque, Olga Novo, Pilar Pallarés o Antònia Vicens, entre otras.

Miriam Reyes es una poeta, editora y traductora nacida en Ourense. A los ocho años emigró a Caracas, donde estudió Letras en la Universidad Central de

Venezuela. Posteriormente se licenció en Filología Hispánica en la Universitat de Barcelona.

Además de ‘Con’ (La Bella Varsovia, 2024), ha publicado los libros de poemas ‘Espejo negro’ (DVD, 2001), ‘Bella durmiente’ (finalista del XIX Premio de poesía

Hiperión, Hiperión, 2004), ‘Desalojos’ (Hiperión, 2008), ‘Yo, interior, cuerpo. Antología poética’ (Argentina, 2013), ‘Haz lo que te digo’ (Bartleby, 2015),

‘Prensado en frío’ (Malasangre, 2016) y ‘Sardiña’ (Chan da pólvora, 2018). Su obra poética está recogida en el volumen ‘Extraña manera de estar viva’ (Mixtura, 2022).

Desde el año 2001 experimenta con la escritura audiovisual y el recital multimedia, llevando la poesía a otros formatos y escenarios.