¿Y si Arquímedes hubiese sido el genio detrás del Mecanismo de Anticitera?

En el año 1901, un grupo de buceadores estaba inspeccionando los restos de un naufragio en los alrededores de la isla griega de Anticitera -que debió producirse en torno al 60 o 70 a.C.- cuando se toparon con este artefacto de unos 30 centímetros en las profundidades marinas. Su complejidad era tal, que en un primer momento se pensó que era falso. Sin embargo, después de estudiarlo con atención, se comprobó que -efectivamente- este curioso dispositivo tenía más de 2.000 años de antigüedad.

Fotografía del Mecanismo de Anticitera en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas (Grecia) | Fuente: Museo Arqueológico Nacional de Atenas FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Para qué sirve?

Actualmente, el mecanismo de Anticitera se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Y durante más de un siglo los científicos trataron de comprender su funcionamiento, aunque no fue sencillo porque solo se conserva un tercio de la pieza original. Las primeras radiografías mostraron 30 engranajes metálicos independientes que tenían grabados una serie de inscripciones indescifrables.

No fue hasta el año 2021 cuando se descubrió que aquellas inscripciones se correspondían con los planetas, con el Sol y con la Luna. Para llegar a esa conclusión, el Dr. Tony Freeth, del University College of London, utilizó una sofisticada tomografía de rayos X.

“En el mundo antiguo, la gente estaba fascinada con la astronomía. No había alumbrado público para generar contaminación lumínica”, explicaba el doctor Freeth. “Los cuerpos astronómicos mostraban movimientos cíclicos regulares, pero eran complicados y difíciles de entender y predecir”, al menos por las fórmulas matemáticas utilizadas en aquel momento.

Fotografía de algunos fragmentos separados del Mecanismo de Anticitera en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas (Grecia) | Fuente: Museo Arqueológico Nacional de Atenas FOTO: La Razón (Custom Credit)

Y agregó: “Un genio del mundo antiguo creó una máquina que predijo las posiciones (vistas desde la Tierra) del Sol, la Luna y los planetas, predijo la fase de la Luna y los eclipses tanto del Sol como de la Luna. Y la máquina hizo esto con el giro de una manija en el costado, que podía configurar la máquina en una fecha particular. A medida que se gira la manija, todos los predictores astronómicos giran a diferentes velocidades”.

¿Obra de Arquímedes?

Para el doctor Tony Freeth, este “genio del mundo antiguo” no podía ser otro que Arquímedes, que nació en Siracusa (Sicilia) allá por el 287 a.C. “Es tentador creer que Arquímedes inició la tradición de fabricar tales dispositivos, que continuó durante el período helenístico hasta los primeros siglos d. C. y luego resurgió en los grandes relojes astronómicos del siglo XIV d. C. y más allá”, manifestó.

Además, según explicó en científico, hay alguna evidencia que sugiere que Arquímedes podría haber estado involucrado en su diseño. Por ejemplo, en el libro “De re publica”, el político romano Marco Tulio Cicerón (106 - 143 a. C.) escribió: “Arquímedes había ideado una forma de representar con precisión mediante un solo dispositivo para hacer girar el globo esos movimientos diversos y divergentes con sus diferentes velocidades”.

Ilustración del retrato de Arquímedes perteneciente al libro "El mundo físico: gravedad, gravitación, luz, calor, electricidad, magnetismo, de A. Guillemin | Fuente: Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla FOTO: La Razón (Custom Credit)

La realidad es que no es posible estar seguro de la autoría del Mecanismo de Anticitera. Sin embargo, sí que podemos tener certeza de la época y del lugar en el que se utilizó. Y eso hace que sea necesario remodelar todo lo que sabíamos de la Grecia Clásica, porque ahora sabemos que los avances científicos que alcanzaron van mucho más allá de lo que nos habíamos imaginado.