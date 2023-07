¿Cómo viajaban durante el Imperio Romano? Así es Orbis, el "Google Maps" del mundo Antiguo

Las aplicaciones de nuestros móviles comienzan a ser una extensión de nosotros mismos, como una nueva extremidad. Según pasa el tiempo, más dependemos de ellas: para comunicarnos, para compartir nuestros pensamientos, para ubicarnos o incluso para buscar trabajo. ¿Nunca se han preguntado cómo vivirían de prescindir de su smartphone? ¿Cómo hablaría con sus seres queridos? ¿Cómo se movería por una ciudad que visita por primera vez? Quizá la aplicación de Google Maps sea la más utilizada, pues ofrece ya no solo varias alternativas para ir desde un punto A a un punto B, sino también especifica dada negocio, bar, restaurante o tienda que se ubica en cada parte del mundo. Pues bien, imaginen que viven en una época que no existe el internet y, para más inri, el mundo que pisa está en gran medida aún por descubrir. Así era en el Imperio Romano, época en la que, por supuesto, no existía esa tecnología inteligente que le mostraba a un ciudadano qué camino tomar para llegar a Roma (aunque todos, al fin y al cabo, llegan de alguna forma a la capital mundial). No obstante, esto no fue un obstáculo para que se formara uno de los mayores imperios que se han visto en la historia de la humanidad, así como tampoco para conquistar nuevos terrenos y para gozar de una movilidad que ni el mismísimo Google Earth nos podría brindar. Pero, ¿cómo se movían los romanos? ¿Cuánto tardaban, qué caminos escogían, cuáles eran sus destinos? Ahora sí que hay que echar mano de la tecnología para buscar una respuesta: se trata de Orbis, una herramienta multimedia creada por la Universidad de Stanford, y que muestra cómo sería un viaje en los tiempos del Imperio Romano.

La web oficial de Orbis pone al usuario en situación desde un primer momento: "El Imperio Romano gobernó una cuarta parte de la humanidad a través de complejas redes de poder político, dominación militar e intercambio económico", explica. Unas conexiones que se llevaban a cabo gracias a tecnologías premodernas y que dependían de la energía propia de los humanos, los animales, los vientos y las corrientes. "Los mapas convencionales que representan este mundo tal como aparece desde el espacio no logran capturar las severas restricciones ambientales que rigen los flujos de personas, bienes e información. El costo, más que la distancia, es el principal determinante de la conectividad", explican desde Orbis. Por tanto, su objetivo es el de expresar este aspecto de la comunicación romana, en términos de tiempo y gastos. Reconstruyen la duración y el costo financiero de los viajes en el mundo Antiguo de la siguiente forma: simulando el movimiento a lo largo de las principales rutas de la red vial romana, así como de los principales ríos navegables y rutas marítimas.

De esta forma, Orbis plantea una facilidad para conquistar un requisito que es fundamental para enfrentarse a la historia: entenderla. A través de este mapa, la herramienta "revela la verdadera forma del mundo romano, y proporciona un recurso único para nuestra comprensión de la historia premoderna", apunta. Un mapa que debe saciar cierta curiosidad de aquellos amantes de la historia del Imperio Romano, que alguna vez se hayan preguntado cómo llegaban de Carthago a Roma, o de Tarraco a Corinthus.