Estos son los tesoros que han rescatado de la antigua ciudad egipcia de Canopus, hundida bajo el Nilo hace 1.000 años

Los últimos 25 años han sido testigos de un extraordinario descubrimiento arqueológico frente a las costas de Abu Qir, Egipto, donde tres monumentos han sido rescatados de las profundidades del mar Mediterráneo. Esta recuperación ha reavivado el interés por Canopus, una ciudad portuaria que yace sumergida desde hace más de un milenio.

La operación de Patrimonio Cultural Subacuático, contó con la presencia de Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y diplomáticos internacionales, destacando la importancia de este hallazgo.

Entre los artefactos rescatados se encuentran piezas extraordinarias que narran la rica historia de Canopus: una colosal esfinge de cuarzo con las inscripciones de Ramsés II, una estatua de granito ptolemaica y una elegante estatua de mármol blanco de un noble romano. Cada pieza representa un capítulo diferente de la historia de esta ciudad cosmopolita, revelando las múltiples capas culturales que la caracterizaron.

Un portal hacia el pasado

Canopus no era simplemente un puerto comercial, sino que también un centro fundamental de religiosidad y cultura. Ubicada en la rama occidental del delta del Nilo, la ciudad albergaba templos dedicados a Osiris y Serapis, siendo escenario del famoso festival de los Misterios de Osiris, una celebración que conmemoraba la muerte y resurrección divina.

En la historia de su hundimiento destacan terremotos, licuación del suelo y el ascenso del nivel del mar que contribuyeron a su lenta desaparición, sepultando siglos de historia bajo las aguas de la bahía de Abu Qir.

Los actuales descubrimientos se suman a proyectos arqueológicos subacuáticos previos que han desenterrado ciudades como Tènis-Heracleión y Menouthis. Museos como el Gran Museo Egipcio, la Biblioteca de Alejandría y el Museo Nacional de Alejandría han sido testigos de estos hallazgos, reescribiendo la narrativa histórica.