Stanley Payne: «Aunque el mito de El Ausente le convino, Franco puso todos los medios para salvar a José Antonio»

Acaba de cumplir 90 años y sigue fino, como un galgo de carreras. Stanley G. Payne (Texas, 1934), uno de los hispanistas más reputados del orbe, publica con Espasa una suerte de reedición ampliada y actualizada, 27 años después, de su «Franco y José Antonio: el extraño caso del fascismo español»: un ensayo fundamental para entender dicho movimiento político en todas sus dimensiones, donde se subraya la influencia del régimen de Mussolini en España, y se sobreponen las figuras históricas de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Partiendo de que el asesinato del fundador de la Falange Española sirvió al dictador para difuminar la imagen y la obra de José Antonio y apropiárselas a su manera, como sostiene el historiador estadounidense.

¿Franco pudo hacer más por salvar la vida de José Antonio?

Mi conclusión es que no. Realmente estaba dispuesto a poner los medios para salvar a José Antonio. No puso ningún obstáculo para ello. Así que la idea de que Franco se hubiera interpuesto en el rescate de Primo de Rivera es falsa.

De haber vivido José Antonio, ¿hubiera sido él el líder del bando nacional?

Esto es una gran incógnita: no se sabe. Pero realmente José Antonio durante un tiempo había trabajado a favor de una insurrección militar contra el gobierno republicano, y se había colocado en esa línea por bastante tiempo. Pero creo que le hubiera sido difícil combatir a Franco; así como para Franco le hubiera sido difícil tomar el dominio de todo el aparato político del bando nacional de seguir José Antonio con vida. Es una enorme incógnita cuál hubiera sido el desenlace de esta suerte de bicefalia con Primo de Rivera en la zona nacional: habría una cooperación con Franco, pero una cooperación muy difícil.

Entonces, ¿hubiera estado España más próxima a Hitler?

No. No, de ningún modo. La orientación de José Antonio no era proalemana, ni prohitleriana; sino proitaliana y pro Mussolini. Además Hitler no tenía proyecto para España durante la Guerra Mundial ni ambiciones políticas.

¿Manipuló Franco la imagen de José Antonio para cimentar la dictadura?

Eso fue el resultado de toda la propaganda de la Falange de Franco. Creo que Franco personalmente no hizo nada para eso; pero esta absorción es la consecuencia lógica de esa situación. Creo que no hubo ninguna conspiración personal de parte de Franco. Eso fue el resultado natural de utilizar la imagen o el mito de El Ausente a favor del gobierno franquista: algo que fue mucho más fácil estando muerto José Antonio.

En el triunfo y la posterior adhesión a Franco, ¿cómo de importante fue promover la defensa de la civilización cristiana occidental?

Esto fue fundamental, al comienzo, durante la guerra y después. Fue muy importante porque Franco no fue un fascista, fue un conservador, nacionalista y católico, y por eso la idea de la defensa de la civilización católica occidental era muy importante en la mentalidad de Franco y también en la propaganda política del propio régimen. Contraponer la salvaguarda de la civilización occidental en contra del comunismo oriental.

La cruz de Franco

Grosso modo, ¿cuáles serían las grandes diferencias entre el fascismo italiano y el español?

Hubo más semejanzas que diferencias. Probablemente dos cosas: el predominio de los militares, que fue algo que nunca existió en Italia, fue un fascismo muy mediatizado por el predominio militar. La otra diferencia es que el falangismo español hubo de tener en cuenta la importancia del catolicismo; eso no existió en Italia del mismo modo: una vez que Mussolini se hizo con el poder se dio cuenta de que necesitaba un arreglo con la iglesia católica; pero esto fue un cálculo político para Mussolini.

¿Por qué Mussolini murió colgado y Franco en la cama?

Por la cuestión de la Guerra Mundial, y la astucia de Franco de no entrar en la Guerra, se dio cuenta de que seria un paso muy arriesgado, que sería necesario meditarlo y analizarlo muy bien. Si Hitler hubiera aceptado todas las propuestas y peticiones de Franco, probablemente hubiera dado el paso. Nunca dio el salto como lo dio Mussolini.

En el prólogo habla de que en este siglo vivimos una histeria por la vuelta del fascismo.

Está muy claro que el fascismo fue un fenómeno epocal, y que desapareció después del año 45, y quedó lo que se llama el fantasma del fascismo. Cuando desaparecen las características que hacen posible el fascismo, lo que permanece es el recuerdo, el fantasma.

¿Por qué el comunismo aún goza de cierto prestigio frente al rechazo absoluto al fascismo?

En parte ha sido consecuencia del propio comunismo en su día. El fascismo se llevó a cabo y se puso en práctica con la guerra mundial, con la derrota en el año 45 fue totalmente destruido. Mientras que el comunismo no fue derrotado ni destruido; colapsó.

¿Existe un nacionalismo español más allá del vasco y el catalán?

En Cataluña y País Vasco se tacha de nacionalismo español a cualquier forma de tratar de mantener unida España. Lo que llaman nacionalismo español no es más que una defensa por parte de los intereses políticos naturales del país, pero el verdadero nacionalismo español no existe. Y en todo caso es siempre defensivo, no tiene nada de agresión. Y eso siempre ha sido así. Antes de la Guerra Civil también el llamado nacionalismo español fue en defensa propia.

Frankenstein

La izquierda española dice que Vox es fascista.

¡Es una vieja práctica del discurso político izquierdista! Es algo que se hace desde los años 30. A cualquier cosa a la derecha de la izquierda se le llama fascista. Es el discurso permanente de la izquierda española, es una táctica propagandística. El gobierno de Sánchez con sus aliados tienen muchas más características del fascismo que Vox.

Se acercan las elecciones en Estados Unidos, ¿Kamala Harris le parece una mejor candidata que Joe Biden?

¡Mucho mejor! Kamala Harris es mucho más eficaz que Biden, una persona senil en el cargo. Kamala, aunque es puramente oportunista no tiene ningún contenido serio, es una criatura de los medios, se esconde. Sin embargo, con su discurso positivo, con su habla más coherente, es una candidata más eficaz. No tiene ningún programa: su discurso son sus ideales personales. En cambio, comparado con un candidato tan incoherente y agresivo e incontinente como Trump, irracional, parece mucho más templada.