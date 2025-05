Iván Martín recomienda la lectura de "Seda": "Esa añoranza de lo que nunca ha ocurrido me marcó"

“Universo romántico” es el título del concierto que clausura el ciclo "Viena en Madrid” esta temporada -próximo jueves 22- en el Auditorio Nacional, protagonizado por el pianista Iván Martín y la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de la Radio de Baviera.

Martín, reconocido como uno de los pianistas más destacados de su generación, con una sólida carrera internacional, interpretará temas de Dvořák, Chopin y Chaikovski. Pero al margen de la música, el pianista se confiesa “como un lector feroz” y recomienda la lectura de “Seda”, de Alessandro Baricco.

El pianista Iván Martín Serrano Sierra Serrano Sierra

¿Cuándo descubrió este libro?

A finales de los 90, alguien me lo recomendó, me dijo, esto te va a gustar por el tema poético y por cómo escribe Baricco y la verdad es que me sorprendió mucho, fue uno de los primeros que leí sin ser una lectura técnica sobre temas musicales y aunque he leído mucho posteriormente, a este le tengo un cariño especial, es un relato corto -una lectura de media tarde-, pero me cautivó desde el primer momento y me marcó mucho.

¿En qué sentido?

Tiene ese espíritu, que a veces se transmite en la música, de añoranza por aquello que no se ha cumplido, por algo que no ha tenido lugar, que no has vivido, pero lo añoras y eso me resulta tremendamente evocador e inspirador.

Portada del libro "Seda" Anagrama Anagrama

¿Qué destacaría especialmente?

Cómo está escrito, el uso preciosista del lenguaje, poético y conciso a la vez, sin recurrir a demasiado ornamento, el lirismo de una historia de amor. También su calado filosófico y esa contraposición Oriente-Occidente, Japón y la filosofía oriental son un exotismo que siempre me interesó, además del marco histórico de la ruta de la seda.

¿A quién lo recomendaría?

Yo lo descubrí con 20 años y la lectura a esa edad no es la misma que con 40, pero es un libro que puede engancharte de joven y evadirte desde la realidad siendo más mayor, porque es una manera fantástica de adentrarse en un universo lleno de simbología, así que lo recomendaría para todos los públicos y, aunque las sensaciones sean muy diferentes según la edad, es una historia hilarante que engancha a quien la lea.