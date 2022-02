Una escuela cancela “El mercader de Venecia” de Shakespeare por “antisemitismo”

Entre 1596 y 1598, William Shakespeare escribió una obra que no se publicaría hasta el 1600: “El mercader de Venecia”. Sin duda una de sus obras capitales, que con un discurso teatral se estructura en torno a la historia de Bassiano, un noble veneciano que pide dinero a su amigo y mercader Antonio para poder seguir con su noviazgo con la rica heredera Porcia. No obstante, Antonio, al encontrarse en un momento sin apenas dinero, le propone que se lo preste Shylock, un usurero judío que le prestará la suma con una condición: si no le paga el día fijado, tendrá derecho a tomarse una libra de carne del cuerpo de Antonio. Esta historia, independientemente de su trama, es una joya literaria, reinterpretada tantas veces y que ha inspirado a creadores y estudiosos, tanto por su valía como por la indiscutible valiosa palabra de Shakespeare. No obstante, en una época en que todo se somete a juicio, sin prestar a contextos ni comprensión histórica, una escuela ha decidido cancelar cualquier representación de esta obra.

Se trata de 75 Morton, un popular colegio de secundaria de Manhattan, en el que se ha cancelado la representación de “El mercader de Venecia” tras las quejas por parte de algunos padres, quienes expresaron su preocupación por los temas antisemitas que se tratan en la obra, según informa el “New York Post”. Según el medio, varios padres judíos preguntaban si el material escogido para la representación escolar era apropiado para los estudiantes, pues la obra, del siglo XVI, presenta a un prestamista judío llamado Shylock, lo que se considera como un insulto antisemita.

«El mercader de Venecia»

Si bien estos progenitores “no se oponen rotundamente a la producción”, apunta la publicación neoyorquina, sí les preocupa que “la forma en que se muestra el antisemitismo en esta obra, si no tienes un mínimo de conocimiento y contexto no puedes entender lo malo y peligroso que puede llegar a ser”. Un rechazo que, no obstante, no es general, pues existe una división de opiniones al haber también un grupo de personas que buscan abrir una vía de diálogo, para así poder hablar sobre los temas de la obra.

Añade “New York Post” que la directora de la escuela, Valerie Leak, se comprometió a reunirse con los padres para discutir el asunto, un encuentro que nunca se produjo, sino que directamente se ha decidido cancelar la obra de manera abrupta. Ante esto, uno de los padres en contra a esta suspensión, Joe Sherinsky, explica al medio neoyorquino que el colegio se está perdiendo “un gran momento de enseñanza”.

Una polémica que surge tras la reciente cancelación en otra escuela, en este caso de Tennessee, descartara la novela gráfica “Maus”, sobre el Holocausto, por incluir dibujos de desnudos o insultos. Así como otra obra de Shakespeare ya fue dañada por parte de este tipo de cancelaciones: un profesor fue apartado por mostrar en clase una versión cinematográfica de la obra shakesperiana “Otelo”, protagonizada en 1965 por el actor británico Laurence Olivier. Cinta en la que el intérprete actuaba maquillado a través de la técnica del “blackface”.