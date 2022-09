La polémica vuelve a rodear a JK Rowling por crear un personaje tránsfobo

Es evidente que J. K. Rowling ha creado un universo único. Sus libros sobre Harry Potter han dado la vuelta al mundo, así como han fomentado un fenómeno sin precedentes que alzan a esta saga como una de las más exitosas del mundo. No obstante, parece que la fama de la escritora comienza a verse salpicada por otros aspectos no tan positivos, pues no es extraño ver a la autora recientemente envuelta por una polémica. Rowling ha publicado, aún solo en inglés, “The ink black heart” (”El corazón negro de tinta”), obra que narra el asesinato de una ilustradora que triunfa con sus caricaturas en YouTube tras ser objeto de acoso por un chiste tildado de transfóbico. Y es esto último lo que ha desatado las críticas contra la creadora de Hogwarts.

Esta trama coincide con las acusaciones que recientemente ha recibido la propia autora, señalada en varias ocasiones por algunas declaraciones ampliamente condenadas como transfóbicas. Por ejemplo, reaccionaba desde su perfil oficial de Twitter a mensajes que describían a las mujeres trans como “hombres vestidos”, así como mostró su apoyo a la activista Maya Forstater después de que la despidieran por sus tuits transfóbicos o publicó en 2020 un escrito explicando por qué ella estaba “preocupada sobre el nuevo activismo trans”. Con esto, las críticas hacia Rowling se sucedieron de la misma manera que ocurre ahora con su nueva obra.

Si bien ella niega ningún paralelismo de su vida con respecto a la obra, en “The ink black heart” la protagonista, Edie Ledwell, también sufre una réplica de dicho acoso en las redes sociales, tras publicar un chiste acerca de un gusano, lo que es interpretado como un ataque transfóbico a los niños no binarios. Tras dicha campaña de odio, en el libro ideada con motivos políticos, hallan el cuerpo sin vida de la protagonista apuñalada.

“Debo dejar muy claro, después de algunas de las cosas que han sucedido durante este año, que no se trata de una representación de lo vivido”, aseguró Rowling en una entrevista reciente en “Virgin Radio”. “Escribí el libro antes de que me pasaran ciertas cosas online. Le dije a mi marido que creía que todo el mundo iba a ver esto como una respuesta a lo que me pasó, pero realmente no es así. El primer borrador del libro se acabó cuando ocurrieron ciertas cosas”, añadió la escritora.