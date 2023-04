Los 5 mejores libros de Mario Vargas Llosa: por cuál empezar y en qué orden leer los favoritos del escritor peruano

Diecinueve son las novelas que tiene publicadas el escritor Mario Vargas Llosa que en el año 2010 recibió el premio Nobel de Literatura. Muchos más son sus escritos que comprenden cuentos, ensayos y diferentes artículos periodísticos. No obstante, como sus obras son muchas y muy diversas, vamos a exponer las que se consideran sus siete mejores obras hasta la fecha.

La ciudad y los perros

La ciudad y los perros fue la primera novela de Mario Vargas Llosa, publicada en 1963. Por esta obra sería por la que tendría que empezar cualquier lector que quiera conocer al autor peruano. A partir de esta obra, podrás conocer cuál era la enseñanza de los jóvenes que tenían que asistir a los estrictos colegios militares peruanos.

A través de sus palabras se comprenden muchas de sus vivencias. Pues el mismo Vargas Llosa tuvo que ir durante dos años a uno de esos estrictos colegios en Lima. Por lo que, además de ficción, también tiene sucesos biográficos.

Conversación en La Catedral

Conversación en La Catedral es el tercer libro de Mario Vargas Llosa, y según dijo él mismo en más de una ocasión, el que más trabajo le llevó por sus investigaciones y análisis. Es por este motivo por el que no podía faltar en esta lista. El escritor, a través de una conversación en un bar entre dos protagonistas, cuenta los diferentes episodios violentos que vivió Perú la primera mitad del siglo XX.

La Catedral no es más que el nombre del bar donde se produce tal conversación. A través de la misma y de las crudas palabras del autor, se puede comprender un poco mejor la situación que asoló a Perú con la dictadura del general Manuel A. Odría.

La tía Julia y el escribidor

En este top 5 de los mejores libros de Mario Vargas Llosa no podía no estar La tía julia y el escribidor. Una novela que, principalmente, es autobiográfica aunque también toma tintes de la social. Vargas Llosa no se anda con miramientos y va directamente al foco de la cuestión en esta novela. Por ello, el protagonista se llama Mario y su musa, Julia, al igual que su primera esposa.

En esta novela, Mario cuenta muchos detalles de su primer y polémico matrimonio. Pues Julia, en la vida real, fue su tía política y se casó con ella antes de cumplir si quiera los 20 años. Además de los tintes románticos, en esta misma obra, el autor adentra al lector en su mundo del oficio de escritor.

La guerra del fin del mundo

Con La guerra del fin del mundo, publicado en 1981, Mario Vargas Llosa acerca a sus lectores, de nuevo, hacia la trama militar. Esta vez desarrollada en Brasil. Concretamente se centra en 1897, año en el que aconteció la guerra de Canudos.

En la misma, el autor peruano explica el fin de las esperanzas y el cambio de milenio, con lo que eso conllevaba por aquella época. Una obra en la que habla de temas tan difíciles como la religión en esos años o de toda la táctica militar que se vivía.

La fiesta del Chivo

La fiesta del Chivo salió publicada en el año 2000, de la mano de la editorial Alfaguara, como la mayoría de sus novelas. Esta obra tiene como escenario República Dominicana y trata la historia del asesinato del dictador Rafael Trujillo. En el escrito se tratan dos saltos en el tiempo, por un lado, la planificación del asesinato y, por otro, lo que ocurrió treinta y cinco años después.

En las palabras de Mario Vargas Llosa se puede apreciar una intensa reflexión de lo que significó la dictadura para todas las personas que vivían en República Dominicana desde 1930 que llegó al poder con el mando de generalísimo del ejército.

Estas son cinco de las obras que hoy resaltamos. Sin embargo, Mario Vargas Llosa es un autor con multitud de premios y con muchos escritos a sus espaldas. Por lo que no habría que olvidar tampoco otras como El pez en el agua, Los jefes o Los cuadernos de don Rigoberto.