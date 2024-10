Así es Paloma Sánchez-Garnica, ganadora del Premio Planeta 2024

El pasado año 2020, Paloma Sánchez-Garnica (Madrid, 1962) publicaba un artículo en la prensa en que se congratulaba al respecto de que se había cumplido un año de la publicación de su séptima novela, «La sospecha de Sofía», que tantas alegrías le estaba dando, decía. «Para mí, cada uno de los libros que he escrito deja de ser mío en el instante en el que mi editora, Puri Plaza, me dice la frase que yo considero el corte definitivo del cordón umbilical de la que aún es mi obra, la frase es siempre la misma: “Paloma, ya no puedes cambiar nada”». En ese momento la autora se sentía algo vacía tras el esfuerzo de su obra, y ya tenía en el horizonte otro proyecto que no iba a tardar en surgir, todo a propósito de un viaje a Berlín.

Y no le pudo ir mejor a la autora, licenciada en Derecho e Historia, pues se dedicó a concebir la que sería otra obra exitosa como «Últimos días en Berlín», galardonada con el finalista del Premio Planeta 2021. Una trayectoria que por otra parte había disfrutado de aceptación grande del público y más reconocimientos. Así, en el año 2016, obtenía el Premio Fernando Lara de Novela 2016, con «Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido». Con estas obras Sánchez-Garnica se interna con emoción y suspense en asuntos de calado histórico, como el caso de la Alemania nazi en su novela berlinesa, con un trasfondo heroico, pues uno de su protagonista buscará defender a un joven comunista agredido por las tropas de asalto de Hitler. Y en ello, no podrá faltar el amor. O su contrario, pues como ocurre en «Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido», en que aparece un personaje bastardo que descubrirá la verdad de su familia.

«El gran arcano» (2006), «La brisa de Oriente» (2009), «El alma de las piedras» (2010), «Las tres heridas» (2012) y «La sonata del silencio» (2014) fueron demostrando las aptitudes de una Sánchez-Garnica que se ha ido especializando en crear grandes argumentos novelescos, llenos de elementos del thriller o de la literatura de suspense, en contextos de gran calado sociohistórico, y además yendo más allá en los tiempos narrativos, al alcanzar el momento presente para bucear en el pasado. Como dijo en una ocasión: «Desde que empecé a escribir mi primera novela en enero del 2004, he encontrado mi lugar en el mundo: la lectura y la escritura llenan mis días en la compañía, imprescindible siempre, de mi marido, al que admiro profundamente.»