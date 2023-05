La zarzuela, nuestro género lírico por excelencia, está viva, es un género que crece y se adapta a los tiempos, como demuestra cada temporada su teatro insignia con nuevas producciones que enriquecen nuestro rico patrimonio. El Teatro de la Zarzuela, con Daniel Bianco al frente, encargó al escritor Boris Izaguirre el libreto de “Trato de favor”, que con música de Lucas Vidal triunfa estos días en el coliseo madrileño, donde estará hasta el próximo día 21. Izaguirre recomienda “Conversación en La Catedral”, de Mario Vargas Llosa.

¿Por qué elige esta novela?

Porque siempre había querido leerla y no lo hice hasta hace tres años, y realmente la encontré fascinante. Coincidió con el confinamiento, donde mucha gente dijo que era el momento de aprovechar para leer todo aquello pendiente y pensé que quizá era la ocasión y fue realmente fascinante, me deslumbró.

¿Qué le fascinó tanto?

Me hizo sentir como si tuviera 16 años, o 25, eso es lo primero que me apasionó de ella, que me sintiera nuevo, joven y emocionado y creo que eso es por su potencia literaria. En ese mismo momento recomendé su lectura como algo absolutamente vital para los días de encierro y reflexión y el propio Vargas Llosa me lo agradeció. Como lectura te permite hacer un viaje extraordinario, una odisea fantástica digna de ser vivida siempre, y es un descubrimiento del alcance de nuestro idioma, del español, en todos sus giros argumentales y en su riqueza.

¿Qué destaca de ella?

La forma de mezclar todos los elementos de la vida, de la cotidianidad y de la historia, de las injusticias políticas y sociales de nuestras sociedades y todo recubierto de un gran sentido del humor, de picaresca y de asombro.

¿Es el libro que más le gusta de Vargas Llosa?

Me gustaba mucho “La tía Julia y el escribidor”, porque me parecía que hablaba de mí o de cosas que podía relacionar directamente conmigo y porque me entusiasmaba su sentido del humor, al igual que “Pantaleón y las visitadoras”, pero aquí me pareció que todas esas cosas se juntaban y plegaban entre sí de manera extraordinaria, por eso lo considero una obra maestra.

MARIO VARGAS LLOSA Y GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN 1976 La Razón

¿Es para usted un autor de referencia?

Absolutamente, tengo la sensación de que el mundo latinoamericano sería muchísimo mejor si hubiéramos encumbrado antes y estudiado más a Vargas Llosa que a García Márquez, es decir, creo que, menos realismo mágico y más maravilla como la magia de Vargas Llosa. Para mi generación, los dos fueron tótems de tal peso que muchas veces quisimos desviarnos todos hacia otros autores, sobre todo anglosajones, para no sentirnos tan deudores y creo que eso ha sido un error, pero yo no creo en los errores y en cualquier caso, descubrimos grandes autores anglosajones que nos han maravillado y enseñado muchísimo, pero sabemos que siempre los tendremos a todos ellos ahí.

¿Quién debe leer este libro?

Una persona a cualquier edad, es un libro que, como “La montaña mágica” de Mann, te va a abrir un universo que nunca te va a abandonar.