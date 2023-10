La casa de los "malditos" poetas Panero, convertida en un túnel del terror para Halloween

Pasar de centro cultural a túnel del terror no es algo común, ni que tampoco desee ningún espacio dedicado a preservar la cultura española. No obstante, le ha ocurrido a un centro más cercano de lo que creemos, situado en Astorga. Se trata de la casa de los poetas Panero, la cual viene homenajeando a una saga de escritores apodados de "malditos". Desde que falleciese Leopoldo Panero, el gran poeta y quizá figura más importante de este linaje, su familia y descendencia no corrió la misma suerte. Su tío, Juan Panero, desapareció, y sus hijos, Juan Luis y Leopoldo María, también fallecieron de forma temprano. Quizá con este pretexto, la casa-museo de los Panero se ha convertido en la sede de las actividades de Halloween organizadas por el Ayuntamiento, desde este fin de semana hasta el próximo 1 de noviembre.

El revuelo ha sido instantáneo. Convertir un centro cultural como este en una atracción del terror ha levantado una gran polémica por parte de dos centenares de escritores, periodistas, profesores e intelectuales. Han mostrado su rechazo a este cambio a través de un escrito, promovido por la propia Asociación de Amigos de la Casa Panero. Entre estos firmantes, figuran cinco miembros de la RAE, como son los autores Luis Mateo Díez, José María Merino y Clara Díez, así como Luis Alberto de Cuenca o Fernando Rodríguez Lafuente, ex director del Instituto Cervantes. Asimismo, suscriben varios miembros de la familia Panero y la familia Alonso Luengo.

En este edificio, cuya musealización se realizó hace apenas un año, habitaron los poetas Leopoldo Panero y su hermano Juan y su familia, así como otros autores relevantes de las generaciones del 27 y el 36, como Gerardo Diego, Ricardo Gullón y Luis Alonso Luengo. Es, por tanto, una insignia cultural en León, y que haya sido utilizada la historia maldita de estos grandes poetas como una excusa para celebrar Halloween se ha recibido incluso como un insulto. De hecho, el comunicado de protesta hace referencia a las aportaciones intelectuales de los Panero, y explica que buscan "mostrar a los ciudadanos de Astorga y sus muchos visitantes el impagable legado que dejaron a la ciudad algunos de sus hijos más ilustres".

Correr, jugar, divertirse

Consideran, asimismo, que este edificio "es un espacio público que, al igual que una biblioteca, un teatro o un auditorio, merece un respeto institucional y no debiera ser profanado y utilizado para actividades espurias, como esta de Halloween, para las que hay en la ciudad otros lugares más idóneos. Es de lamentar que los niños y jóvenes a los que, tan alegre como irresponsablemente, se invita a ocupar este lugar emblemático de la cultura española, entren en él por vez primera para correr, jugar y divertirse, sin conocer ni apreciar los valiosos fondos que allí se albergan, enteramente ignorantes de la memoria y tradición cultural de la ciudad en la que han nacido y crecido. Todo un dislate y un insulto a la educación y la cultura". Ante esto, el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, ha afirmado al medio "Ileón" que esta actividad está programada y enfocada para niños de hasta 7 años, así como asegura no entender esta polémica "salvo que tenga un trasfondo político".