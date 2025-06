Esteban Mira Caballos: «Colón era un excéntrico chalado que vendía humo»

Es uno de los personajes más conocidos de la historia de la humanidad. Su nombre firma una de sus páginas más destacadas: la de cambiar la visión del mundo para siempre con una proeza sin precedentes que le llevó a descubrir la existencia de un nuevo continente.

Sobre Cristóbal Colón han corrido ríos de tinta. El análisis sobre su figura y su vida ha despertado todo tipo de conjeturas, interrogantes, enigmas, filias y fobias a lo largo de cinco siglos.

¿Quién fue realmente Cristóbal Colón? ¿Qué hay de verdadero y de falso en todo lo que se ha dicho y escrito sobre él? Estas son preguntas a la que ha intentado contestar Esteban Mira Caballos, Doctor en Historia de América y autor de una nueva biografía del reconocido aventurero, titulada «Colón. El converso que cambio el mundo».(Crítica).

El origen de Colón es un tema sobre el que han existido muchas y diferentes teorías y que ha generado no pocas polémicas. ¿Era o no era genovés?

Yo y prácticamente todos los grandes estudiosos de la figura de Colón sabemos que era genovés. No hay ninguna duda. Las dudas las han sembrado fundamentalmente los nacionalismos y las ideologías. Ha habido intentos de hacerlo español, incluso gallego, y aunque se ha llegado a demostrar que se había manipulado la documentación, ha habido defensores de esta teoría hasta la actualidad. También ha habido el Colón griego, el Colón suizo, etc. Era genovés. Cualquiera que lea mi libro no tendrá ninguna duda. Hay un famoso trabajo de un historiador dominicano, Joaquín Marino Incháustegui, que enumera 95 nombres con apellidos de personas que lo conocieron y todas ellas dicen que era natural de Génova. Incluso el hijo de Colón, Hernando Colón, dice claramente en su testamento que su padre era nacido en Génova. ¿Qué sentido habría tenido engañar a toda la humanidad, a sus amigos, a sus familiares? Es verdaderamente absurdo. Hay cientos de pruebas objetivas de su nacimiento en Génova.

Otra duda permanente en torno a la figura de Colón. ¿Era judío o no era judío?

En el último documental de José Antonio Lorente se habla de que Colón podía tener un gen judío. Eso ha generado que ahora todo el mundo crea que Colón era judío. Hemos perdido el norte. En el libro se demuestra claramente que Colón era católico practicante y devotísimo. ¿Tenía orígenes conversos? Parece que sí porque dejó muchas anotaciones en varias obras, y en «El libro de las profecías» que él redactó, hay muchas ideas propias de judío. La única duda que tenemos es si realmente era un converso convencido o un falso converso. Pero que tenga orígenes judíos no significa nada. Eso no significa que estés practicando el judaísmo ni que seas judío.

La base de mi libro consiste en separar toda la ficción que ha habido y hay en torno al personaje, y dejar el Colón histórico, al que cada vez resulta más difícil llegar. Para ello hay que buscar la fuente primaria, toda la documentación original.

Son muchos los que imaginan a un gran hombre de ciencias, pero tú aseguras que era un hombre con conocimientos muy limitados.

Como científico era una calamidad. Estaba equivocado y lo sabían los grandes cosmógrafos. La Junta de Cosmógrafos de Portugal se lo dijo a Juan II. Al rey católico también se lo hicieron saber. Y llevaban razón. Colón estaba totalmente equivocado. Se había dedicado a manipular datos para hacer encajar todo lo que pensaba y para poder decir que era posible llegar a Asia por Occidente. Tuvo la suerte de encontrarse con América. Si hubiera sido un gran cosmógrafo, como dijo algún historiador, jamás habría descubierto América porque no habría fallado.

Hablas en el libro de una figura muy enigmática, que es la del protonauta.

Hay una literatura extensísima sobre el protonauta que empieza en el propio siglo XVI.

Gonzalo Fernández de Oviedo dice que todo el mundo pensaba ya entonces que había habido un protonauta, un navegante previo que le había contado el secreto a Colón. Es probable que el propio Colón fuese el que lo dijera. ¿Por qué? Porque nadie se quería embarcar con él. El bulo podía hacer creer a la gente que tenía total seguridad de que iba a encontrar tierras en las que ni los científicos creían. Los marinos no estaban acostumbrados a perder de vista la costa. Nadie quería adentrarse en el océano.

Se ve claramente en el libro cómo Colón va evolucionando su pensamiento hasta llegar a la conclusión que llega. Todo es un proceso que va madurando lentamente y que no pasa por que hubiese una revelación.

Realmente, la verdadera proeza de Colón, aparte de llegar hasta allí, ¿fue que consiguiera regresar?

Su plan no era original. Paolo Toscanelli ya había planteado antes la idea de llegar a las Indias. Lo original de Colón fue engolfarse, meterse en el océano, porque eso nadie quería hacerlo. Era una persona muy obcecada en sus ideas y estaba convencido de que podía hacerlo. El segundo mérito de Colón está en haber encontrado la ruta de ida y la ruta de vuelta. Son rutas que se mantendrán durante tres siglos. Era un gran marino.

El viaje fue un calvario. Hubo peleas fuertes entre la tripulación y Colón.

El viaje de ida no estuvo mal. Los demás viajes fueron mucho peores. Pero en el primer viaje existía la incertidumbre y eso sí que provocó varios levantamientos. El último de ellos, el del 10 de octubre, fue muy serio. Estaban dispuestos a tirar a Colón por la borda y dar media vuelta. Al final, le dieron tres o cuatro días de plazo que él acepta porque sabe que está a punto de llegar a la tierra que buscaba. En un día y medio, llegan. El viaje de vuelta, desde la Isabela, desde la costa norte de la Española hasta Lisboa, fue horrible. Hubo tormentas. El miedo fue tal, que en un manuscrito, Colón puso los datos fundamentales de lo que había descubierto, lo enceró, lo metió en un barril y lo tiró al océano, por si perecía, fuese encontrara y se pudiese dar fe del descubrimiento que había hecho. El barril no apareció nunca.

La famosa frase «Tierra a la vista». ¿Quién la pronunció?

Los cronistas hablan de Rodrigo de Triana pero tenemos casi todos los nombres del pasaje y no aparece nadie llamado así.

En los pleitos colombinos del siglo XVI hay tres testigos que dicen que era Rodríguez Bermejo, natural de Triana. Por tanto, hay relativa seguridad en que el marino en cuestión fue Rodríguez Bermejo.

Existía una prima para el primero que avistara tierra.

La reina prometió 10.000 maravedíes al primero que avistase tierra, a lo cual, Colón añadió un jubón de seda. Uno de los puntos más oscuros de su biografía es que le arrebató la prima a Juan Rodríguez Bermejo porque dijo que él había visto antes tierra y lo certificó con el escribano de la Armada.

Gracias a los testimonios que hay de la época, has podido hacer un perfil muy completo de la personalidad de Colón. ¿Cómo lo describirías?

Era una persona muy compleja, un plebeyo muy extravagante. Vestía un sayo gris con un cordón franciscano, pero le gustaba ponerse unos zapatos y un gorro grana, además de un collar de oro pesado Era estrafalario, llamaba la atención. Con respecto a su personalidad, estaba a medio camino entre un hombre medieval y un hombre renacentista. Eran muy medievales su filosofía, su religiosidad, su mesianismo, pero después lo compaginaba con una curiosidad científica, con una individualidad, con un espíritu de aventura. Era muy apasionado, lo que le permitió conseguir aliados, ya que explicaba su plan y su proyecto con gran pasión. También podía llegar a ser muy irritable si le contradecías.

Le llegas a comparar con Don Quijote ¿Estaba un poco chalado?

De alguna forma era un excéntrico chalado que vendía, en realidad, humo, porque todos sus cálculos estaban mal realizados. Tuvo suerte y lo sorprendente es que los Reyes Católicos confiasen en él de esa manera, Pedía mercedes desaforadas que nunca nadie se había atrevido a pedir. Es asombroso que mantuvieran su apoyo a un personaje soberbio, orgulloso, extravagante, insolente. ¿Por qué? Creo que porque el plan de Colón era profético. Él pensaba que había sido elegido por Dios y quería ir a expandir la cristiandad. Creo que los reyes simpatizaron con ese proyecto porque ellos también pretendían crear un imperio sobre la base de la cristiandad.

Tras el descubrimiento, parece que no brilló mucho como gobernante...

Lo cierto es que él estuvo muy poco tiempo como gobernador en la Española, porque él quería navegar y dejaba a su hermano ocupando ese cargo. Yo no creo que fuese tan mal gobernador si lo comparamos con otros casos de su tiempo. Él era conciliador, pero acabó mal por varios motivos. Él prometía oro a la gente para que se embarcara, y después el oro no aparecía. El enfrentamiento con los colonos empezó desde el minuto uno. Con los indígenas también. Al final, también hubo enfrentamientos con la Corona. Le dieron el almirantazgo, el virreinato, la gobernación, todo. En una monarquía autoritaria como la española, no se podía consentir que se consolidara un gran señorío que pudiera llegar a rivalizar con la propia Corona. Colón tenía que caer sí o sí.