La librería «Amapolas en octubre» nació en las páginas de la novela homónima de Laura Riñón, publicada en el otoño del año 2018. Meses después de ver la luz y de ser traducida en varios países, su autora decidió dar vida a la «Librería de Jo», su nombre en la ficción, cumpliendo así un sueño que llevaba décadas gestándose en su imaginación. Algo más de un lustro después de su apertura, este recoleto despacho de libros, situado en el número 60 de la calle de Pelayo, en el madrileño y céntrico barrio de Chueca, es ya un referente cultural para sus vecinos y un espacio de encuentro entre lectores y amigos. «En el sofá del salón, Manuel Vicent se tomó un vino, Elizabeth Strout saboreó una tarta, Soledad Puértolas ejerció de anfitriona, Juan Gabriel Vásquez y Héctor Abad Faciolince brindaron con whisky…», cuenta su propietaria, la librera y escritora de origen maño Laura Riñón. Con ella hablamos de libros y más:

Preguntada por una obra clásica no duda en optar por «Mujercitas»: «una novela fundamental para entender la sociedad norteamericana del siglo XIX. En los años en los que la literatura norteamericana empezaba a publicar sus primeras obras más importantes, Louisa May Alcott publicó su novela más conocida y leída hasta la fecha. Traducida a más de 50 idiomas, a día de hoy, sigue siendo una de las obras favoritas para lectoras de muchas generaciones. Y su protagonista, Jo March, alter ego de la autora, es la heroína literaria de millones de mujeres».

«Recomiendo otro clásico que recientemente ha rescatado del olvido la editorial Trota libros, ‘‘Qué verde era mi valle’’, una delicia de novela que considero de imprescindible lectura. Y también Recomiendo ‘‘El jardinero y la muerte’’ de Gospodinov (Impedimenta), un libro necesario para comprender la vida relatada a través del duelo», prescribe la librera de «Amapolas en octubre» en relación a las novedades editoriales. Y si Riñón ha de decantarse por un autor o autora lo hace por Elizabeth Strout: «es y será una de mis maestras de vida y literatura. Su escritura muestra la vida cotidiana en lugares que podrían ser nuestros hogares y sus personajes tienen tal profundidad que uno olvida la ficción en la que habitan y siente que son personas reales. La literatura de Strout sacude y abraza a partes iguales».

«De Conatus y Dirty Works son dos de mis editoriales de referencia que, sin compartir una línea editorial, se muestran fieles a sus principios», expresa sobre sus sellos favoritos.